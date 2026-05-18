Σεισμός στην Κίνα 5,2 Ρίχτερ: Κατέρρευσαν κτίρια, χιλιάδες εκκενώσεις - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Ένας σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε στην νοτιοδυτική περιοχή Γκουανγκσί της Κίνας νωρίς τη Δευτέρα (18/05) είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και ανάγκασε περισσότερους από 7.000 στην πόλη Λιουζόου να εκκενώσουν τις εστίες τους, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και οι αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές.

Όπως αναφέρει το Reuters, υπήρξαν δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται, και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αν και κανένας από αυτούς δεν είχε απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, σύμφωνα με το CCTV και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

At 12:21 a.m. on May 18, a magnitude 5.2 earthquake struck Liuzhou City in southern China’s Guangxi Region, leaving two people dead, according to local authorities. pic.twitter.com/DXOnfp2kGG — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) May 18, 2026

Δεκατρία κτίρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ανέφερε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Διαταραχές στις μεταφορές επισημάνθηκαν επίσης από τις σιδηροδρομικές αρχές, καθώς επιθεώρησαν την ακεραιότητα της υποδομής των σιδηροδρομικών γραμμών.

Οι γραμμές επικοινωνίας και ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή νερού και φυσικού αερίου, καθώς και η κυκλοφορία στην πληγείσα περιοχή λειτουργούσαν κανονικά, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης

