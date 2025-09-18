Σεισμός τώρα, μεγέθους 7.7 Ρίχτερ καταγράφηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Ρωσία.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο χρόνος σχηματισμού της ισχυρής δόνησης ήταν περί τις 21.58, ενώ το επίκεντρό του απέχει περίπου 125 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά από την περιφέρεια Πετροπαβλόσκ - Καμτσάτσκι.
Ήδη, λόγω της σφοδρότητας του σεισμού έχουν εκδοθεεί προειδοποιήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενο τσουνάμι, κυρίως για τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ και για την Ιαπωνία.
