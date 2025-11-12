Σεισμός σημειώθηκε στην Κύπρο περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης (12/11).
Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 20 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί, όπως μεταδίδει το κυπριακό sigmalive.
Υπενθυμίζεται ότι σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.
Σεισμός στην Κύπρο: Προσοχή οι επόμενες 48 ώρες λέει ο Λέκκας
Μιλώντας στην εκπομπή Update του ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή.
Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».
