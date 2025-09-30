Μενού

Σεισμός τώρα στις Φιλιππίνες: 7 Ρίχτερ ταρακούνησαν το νησιωτικό σύμπλεγμα

Σεισμός τώρα μεγέθους 7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις Φιλιππίνες.

Ακτή στις Φιλιππίνες
Ακτή στις Φιλιππίνες μετά από μεγάλο σεισμό | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Σεισμός τώρα μεγέθους που αγγίζει τα 7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις Φιλιππίνες, με φόβους ότι θα προκαλέσει καταστροφικό τσουνάμι.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός, μεγέθους ακριβώς 6,9 Ρίχτερ, εστιακού βάθους 15 χιλιομέτρων, χτύπησε με επίκεντρο το Λέιτε, 50 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής του Ορμόκ.

Ωστόσο, καμία υπηρεσία δεν έχει εκδώσει επί του παρόντος προειδοποίηση για τσουνάμι.

