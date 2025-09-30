Σεισμός τώρα στις Φιλιππίνες: 7 Ρίχτερ ταρακούνησαν το νησιωτικό σύμπλεγμα

Σεισμός τώρα μεγέθους που αγγίζει τα 7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις Φιλιππίνες, με φόβους ότι θα προκαλέσει καταστροφικό τσουνάμι.
Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός, μεγέθους ακριβώς 6,9 Ρίχτερ, εστιακού βάθους 15 χιλιομέτρων, χτύπησε με επίκεντρο το Λέιτε, 50 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής του Ορμόκ.
Ωστόσο, καμία υπηρεσία δεν έχει εκδώσει επί του παρόντος προειδοποίηση για τσουνάμι.
- Ξεσηκωμός Ρομά για τους αστυνομικούς σε οικισμούς: «Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Σκηνικό θρίλερ με εγκλωβισμένο χρυσοθήρα στη Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άντρας
- Γονείς σε απελπισία: Ο λόγος που κλείνουν όλες οι παιδικές χαρές στο Ναύπλιο μέχρι το καλοκαίρι
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.