Πρόκειται για το καταστροφικό σενάριο που ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιζόταν επανειλημμένα ότι δεν θα δεχόταν ποτέ: αποστολή στρατευμάτων σε μια επιχείρηση που θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν «ατέρμονο πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να δηλώνει έτοιμο.

Τώρα, καθώς η εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος της και οι προοπτικές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων κρέμονται από μια κλωστή, οι πιθανότητες ο πρόεδρος των ΗΠΑ να αθετήσει αυτή την υπόσχεση και να διατάξει κάποια μορφή χερσαίας εισβολής φαίνεται να αυξάνονται.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian, παρά τις αυξανόμενες ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει περισσότερες δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε ένδειξη ετοιμότητας για πιθανή κλιμάκωση.

«Αρκετά πιθανή μια χερσαία εισβολή»

Μέχρι τη στιγμή που η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας «Boxer» και η ειδική ομάδα του Σώματος Πεζοναυτών θα φτάσουν στο τέλος του μήνα, θα έχουν αποσταλεί περισσότεροι από 10.000 επιπλέον στρατιώτες από τη στιγμή που οι εχθροπραξίες διακόπηκαν στις 8 Απριλίου μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Αν δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ παρά σε ό,τι λέει, τότε μια χερσαία εισβολή είναι αρκετά πιθανή», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group.

Όπως λέει: «Δεν τον έχουμε δει να αναπτύσσει σημαντικά στρατιωτικά μέσα σε κάποιο θέατρο επιχειρήσεων και τελικά να μην τα χρησιμοποιεί. Έχει συχνά χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ όταν την έχει αναπτύξει και σε αυτή την περίπτωση έχει στείλει κυριολεκτικά χιλιάδες αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι οι πιθανότητες να προχωρήσει σε χερσαία εισβολή είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει σαφής κίνδυνος επέκτασης της αποστολής εδώ».

«Τους περιμένουμε»

Το καθεστώς στην Τεχεράνη ενδέχεται να έχει καταλήξει σε παρόμοιο συμπέρασμα. Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις νεοσύστατες ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ισλαμικό καθεστώς ετοιμάζεται να παίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» εάν ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις.

Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος ηγήθηκε δύο γύρων διαπραγματεύσεων για το Ιράν με τις ΗΠΑ πριν αυτές υπονομευθούν από τη στρατιωτική δράση, ήταν επιθετικός όταν το NBC τον ρώτησε αν το Ιράν φοβάται μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ.

«Όχι, τους περιμένουμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, και αυτό θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για αυτούς», είπε.

Ο Ασκάν Χασέμιπορ, αναλυτής για το Ιράν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είπε για τις δηλώσεις του Αραγτσί: «Δεν νομίζω ότι είναι απλώς ρητορική. Είναι επειδή το Ιράν, αυτή τη στιγμή, φαίνεται να τα πηγαίνει αρκετά καλά σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά διεξάγεται στους αιθέρες και στη θάλασσα. Αν διεξαχθεί στο έδαφος, ξέρει ότι θα είναι ακόμα πιο ισχυρό».

«Το Ιράν ένα μωσαϊκό με κάθε κομμάτι να υπερασπίζεται τον εαυτό του»

Υπερτερούμενο στρατιωτικά και τεχνολογικά από τις ΗΠΑ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) πιθανότατα θα βασιζόταν σε ασύμμετρες τακτικές που θα στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στον ανταρτοπόλεμο σε περίπτωση χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ.

Για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ευελιξία, το IRGC έχει χωριστεί σε 31 επαρχιακές μονάδες που αντιστοιχούν περίπου στις 31 επαρχίες της χώρας, παρακάμπτοντας έτσι την ανάγκη για μια κεντρική διοίκηση που θα μπορούσε να εξαλειφθεί ή να διαταραχθεί από αμερικανικές ή ισραηλινές επιθέσεις.

Ο Saeid Golkar, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί στο Τσαττανούγκα, δήλωσε ότι το σχέδιο καταρτίστηκε μετά την εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003.

«Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να χωρίσουμε το Ιράν σε ένα μωσαϊκό, με κάθε κομμάτι να υπερασπίζεται τον εαυτό του», είπε ο Golkar, ειδικός στους Φρουρούς της Επανάστασης και στην εθελοντική πολιτοφυλακή Μπασίτζ.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραμάτιζαν επίσης οι μεγαλύτερες – αν και πολιτικά λιγότερο ισχυρές – συμβατικές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, οι Artesh.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που εισήχθησαν το 2009, το Artesh αναδιαρθρώθηκε σε μονάδες ταχείας επέμβασης με βάση 12 περιφερειακά αρχηγεία σε ολόκληρη τη χώρα – και πάλι με σκοπό την απελευθέρωση των τοπικών διοικητών από την κεντρική διοίκηση.

Ο κύριος ρόλος του Artesh, σύμφωνα με τον Χασέμιπούρ, θα ήταν να αναγκάσει τις αμερικανικές δυνάμεις να πολεμήσουν δύο πολέμους – «έναν συμβατικό και έναν μη συμβατικό» – ταυτόχρονα.

«Σημαντικές απώλειες για τις ΗΠΑ»

Ο Βαέζ είπε επίσης: «Οποιαδήποτε είδους χερσαία εισβολή θα συνεπαγόταν πιθανώς σημαντικές απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ, κάτι που οι Ιρανοί θα ήθελαν πραγματικά να δουν».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ μπορεί να έχει ήδη χάσει τη δημόσια υποστήριξη των αντιπάλων του καθεστώτος, απειλώντας να εξαφανίσει τον πολιτισμό του Ιράν και να αλλάξει τα σύνορά του.

«Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε το κοινό αίσθημα, αλλά είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη σε ποιο σημείο αυτής της σύγκρουσης θα μπορούσε να συμβεί μια χερσαία εισβολή. Είναι μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ να γυρίσει το Ιράν στην εποχή των σπηλαίων», ανέφερε.

«Η [ιρανική] κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον αυτού του πολέμου και η αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος είναι πιο πιθανό να ωφελήσει το καθεστώς παρά τους αντιπάλους του, επειδή η αλλαγή καθεστώτος δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με [μόνο] μερικές χιλιάδες αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και χερσαία στρατεύματα.

«Αν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο ιρανικό έδαφος, το IRGC θα τα θεωρούσε εύκολο στόχο και σίγουρα θα προσπαθούσε να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων, επειδή γνωρίζει επίσης ότι το διπλό [σενάριο] των υψηλών τιμών ενέργειας και των υψηλών απωλειών θα έριχνε την προεδρία του Τραμπ».