Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές για την τραγωδία στην Ελβετία: Βίντεο από το ξέσπασμα της φωτιάς

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, στη τραγωδία που σημειώθηκε στην Ελβετία, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 2:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Βίντεο από τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

Σε βίντεο που αναπαράγεται από τοπικά ΜΜΕ στα social media φέρεται να καταγράφεται η έναρξη της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, με την οροφή να πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Άγνωστα τα αίτια - Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα.

«Αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως μια πυρκαγιά και δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης», δήλωσε η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Ορισμένα από τα θύματα είναι από άλλες χώρες, είπε ο Στέφαν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας στο καντόνι του Βαλέ. Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ ανέφερε πως μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς των θυμάτων.

«Δεν μπορώ να σας κρύψω πως έχουμε όλοι συγκλονιστεί από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Γκραν», είπε ο Γκισλέρ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Ο απολογισμός μας κάνει λόγο για περίπου 100 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, και δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Σιόν, τη Λωζάνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών είπε πως οι πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 40 νεκρούς, ωστόσο ο Γκισλέρ απέφυγε να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τη φροντίδα τους ανέλαβαν αμέσως οι υπηρεσίες διάσωσης», προσθέτει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως παραμένει σε επαφή «με τις ελβετικές αρχές για την περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι Γάλλοι υπήκοοι».

Νωρίτερα, η αστυνομία είπε πως πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα για εγκαύματα και ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων να έχει οριστεί πάνω από το Κραν Μοντανά. Οι αρχές λένε πως 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα το μεσημέρι μπροστά από το μπαρ, τα τζάμια του οποίου έχουν σπάσει, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ελβετική εφημερίδα Le Temps περιγράφει «μια οσμή καμένου στην ατμόσφαιρα».

«Αυτό που υποτίθεται πως θα ήταν μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αγγίζει όλη τη χώρα και πέραν αυτής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν σε ανάρτησή του στο Χ, διατυπώνοντας τα συλλυπητήριά του.

Η εισαγγελέας Πιλούντ είπε πως οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους.

Το σενάριο που εξετάζεται για την τραγωδία στην Ελβετία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά.

Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες προκάλεσαν μια πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ένας κάτοικος του Κραν Μοντανά αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Η μαρτυρία για τα «κεριά γενεθλίων»

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Reuters. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Reuters διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.