Περίπου 40 άνθρωποι νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντάνα στην Ελβετία, σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας που ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Η έκρηξη δεν οφείλεται σε επίθεση

Οι ελβετικές αρχές δηλώνουν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πυρκαγιά και όχι ως επίθεση.

Προηγούμενα ρεπορτάζ του ελβετικού ειδησεογραφικού μέσου Blick αναφέρουν ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Γεμάτα με εγκαυματίες τα νοσοκομεία

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

«Ορισμένοι από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία», αναφέρει.

«Κάποια από τα θύματα σταθεροποιούνται αυτή τη στιγμή σε μονάδες εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθούν σε άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία για την αντιμετώπιση σοβαρών τραυματισμών».

Τέλος, τονίζει ότι η πλειονότητα των τραυματιών φέρει σοβαρά τραύματα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κραν Μοντάνα

Το Κρατικό Συμβούλιο της Ελβετίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την έκρηξη στο Κρανς-Μοντάνα.

«Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και των γεγονότων της περασμένης νύχτας, το Κρατικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα το πρωί να κηρύξει ειδική κατάσταση, όπως επιτρέπεται από τον Νόμο για την Προστασία του Πληθυσμού», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Στεφάν Γκανζέρ, κρατικός σύμβουλος του καντονιού του Βαλαί.

Αστυνομία στο Κραν Μοντάνα | ΑΠΕ

«Αυτή η νομική πρόβλεψη μας επιτρέπει να συντονίσουμε τους διάφορους πόρους — σημαντικούς πόρους — και να τους κατανείμουμε χρονικά, καθώς αντιμετωπίζουμε ένα γεγονός που θα κινητοποιήσει πολλές συντονιστικές δυνάμεις και θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.»

«Υπάρχει επίσης και μια διεθνής διάσταση που θα προκύψει. Σε ένα θέρετρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ορισμένα από τα θύματα προφανώς προέρχονται από διαφορετικές χώρες, κάτι που θα δημιουργήσει διπλωματικά ζητήματα.»