Σερβία: Καταγγελίες για μαζικές παρακολουθήσεις με λογισμικό Pegasus - Μεταξύ των θυμάτων και φοιτητές

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι από τη Σερβία, μεταξύ τους μέλη του φοιτητικού κινήματος, φέρεται να στοχοποιήθηκαν με προηγμένο κατασκοπευτικό λογισμικό, σύμφωνα με την οργάνωση Share Foundation. Η οργάνωση κάνει λόγο για το μεγαλύτερο τεκμηριωμένο κύμα spyware στη Σερβία, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Έρευνα του Citizen Lab έδειξε ότι τουλάχιστον ένας από τους στόχους δέχθηκε επίθεση με το Pegasus της NSO Group, το οποίο μπορεί να προσφέρει στον επιτιθέμενο πλήρη πρόσβαση στη συσκευή.

Οι επιθέσεις εντοπίστηκαν μετά τις προειδοποιήσεις της Apple προς χρήστες σε 110 χώρες. Η Share εκτιμά ότι η παρακολούθηση ενδέχεται να συνδέεται με τις τοπικές εκλογές του Μαρτίου και να αποτέλεσε «δοκιμή» ενόψει των πρόωρων εκλογών του Οκτωβρίου.

Το φοιτητικό κίνημα έχει εξελιχθεί σε σημαντική δύναμη αντιπαράθεσης προς την κυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν την κατάρρευση σιδηροδρομικού σταθμού το 2024.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κυβέρνηση Βούτσιτς χρησιμοποίησε το Pegasus. Ωστόσο, άλλο spyware, το NoviSpy, έχει στο παρελθόν συνδεθεί με τις σερβικές αρχές. Η πρόεδρος της Βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι οι φοιτητές παρακολουθούνταν.

Μία από τις φοιτήτριες που φέρεται να στοχοποιήθηκαν, η Milica Popović, δήλωσε ότι η επίθεση την έκανε να αισθανθεί «εντελώς εκτεθειμένη», αλλά δεν πρόκειται να την αποτρέψει από τη δράση της.

Το Pegasus έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο διεθνών ερευνών για την παρακολούθηση δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτικών αντιπάλων.