Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή - Αναφορές για έναν τραυματία

Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία στη Σερβία έξω από τη Βουλή.

serbia police
Αστυνομικοί στη Σερβία. | Shutterstock
Συναγερμός σήμανε στη Σερβία έπειτα από πυροβολισμούς έξω από τη Βουλή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε σε μία σκηνή από την κατασκήνωση των υποστηρικτών του Βούτσιτς που βρίσκονται επί 8 μήνες στο σημείο.

Κάποιο άτομο βγήκε από τη σκηνή τραυματισμένο.

Η αστυνομία επενέβη, προχώρησε σε μία σύλληψη ενώ έπιασε και φωτιά στο σημείο.

 

