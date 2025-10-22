Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή - Αναφορές για έναν τραυματία

Συναγερμός σήμανε στη Σερβία έπειτα από πυροβολισμούς έξω από τη Βουλή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε σε μία σκηνή από την κατασκήνωση των υποστηρικτών του Βούτσιτς που βρίσκονται επί 8 μήνες στο σημείο.
Κάποιο άτομο βγήκε από τη σκηνή τραυματισμένο.
Η αστυνομία επενέβη, προχώρησε σε μία σύλληψη ενώ έπιασε και φωτιά στο σημείο.
