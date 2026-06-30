Σερτζ Τανκιάν: «Η αναγνώριση από το Ισραήλ λερώνει τη μνήμη της Γενοκτονίας των Αρμενίων»

Ο Σερτζ Τανκιάν, ο αρμενικής καταγωγής τραγουδιστής των System of a Down και διαχρονικός ακτιβιστής για την αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας, προέβη σε μια καυστική καταγγελία με αφορμή την πρόσφατη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης.

BREAKING: System Of A Down's Serj Tankian blasts Netanyahu's government, saying "Fuck you!" for using the Armenian Genocide for political advantage. pic.twitter.com/XilFyFaBbA — Kegham Balian (@kbalian90) June 29, 2026

Ενώ ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, χαιρέτισε την κίνηση του Ισραήλ ως «γενναίο βήμα» και κάλεσε το Τελ Αβίβ να προχωρήσει αντίστοιχα και στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, ο Τανκιάν εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του

Ο μουσικός κατήγγειλε τον χρονισμό της απόφασης, επισημαίνοντας την τραγική ειρωνεία του να αναγνωρίζει το Ισραήλ μια γενοκτονία του παρελθόντος, τη στιγμή που βρίσκεται το ίδιο κατηγορούμενο για γενοκτονικές πρακτικές σε βάρος των Παλαιστινίων.

«Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν στους Αρμένιους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τανκιάν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν προσφέρει δικαίωση, αλλά αντίθετα «λερώνει» το ιερό ζήτημα της ιστορικής μνήμης των Αρμενίων.