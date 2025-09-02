Η Ουκρανία επιδιώκει την προμήθεια όπλων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, θεωρώντας την ως την καλύτερη ευκαιρία για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της χώρας, καθώς η αμερικανική βοήθεια εξαντλείται και οι εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση παραμένουν αβέβαιες.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, το Κίεβο θέλει όχι μόνο να διατηρήσει τον στρατό του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, αλλά και να τον καταστήσει τη ραχοκοκαλιά οποιασδήποτε μεταπολεμικής συμφωνίας, με στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία από το να εισβάλει ξανά.

Όπως δήλωσε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, αδύνατος να αφομοιωθεί από πιθανούς εισβολείς».

Στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών βρίσκεται ένα νέο σύστημα προμηθειών που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ και θα διοχετεύει ευρωπαϊκά κεφάλαια στην αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ελπίζει ότι το σύστημα θα επιτρέψει αγορές ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κάθε μήνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση αμερικανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας Patriot για την επέκταση του περιορισμένου οπλοστασίου του Κιέβου.

Το νέο σύστημα θα συμβάλει τόσο στην αντικατάσταση των δωρεών όπλων από τις ΗΠΑ που έχει τερματίσει ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και στην αύξηση και τον εξορθολογισμό των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία με την πάροδο του χρόνου. Την Πέμπτη ανακοινώθηκε η πρώτη πώληση πυραύλων κρουζ και κιτ πλοήγησης GPS, αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Κίεβο στοιχηματίζει επίσης στην ακμάζουσα εγχώρια αμυντική βιομηχανία του, η οποία έχει ήδη παραδώσει drones που κατακλύζουν το πεδίο της μάχης και τώρα εργάζεται για την παραγωγή πιο ισχυρών όπλων. Αυτό το μήνα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου εγχώριου πυραύλου κρουζ μακράς εμβέλειας.

Το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η στρατιωτική ενίσχυση παραμένει αβέβαιο. Οι ευρωπαϊκές χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις ενδέχεται να δυσκολευτούν να διατηρήσουν το επίπεδο χρηματοδότησης που η Ουκρανία θεωρεί απαραίτητο, ενώ ο στρατός του Κιέβου πρέπει να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για να γίνει μια πραγματικά αποτρεπτική δύναμη.

Διαβάστε ακόμα: Πούτιν: «Δεν θα δεχτούμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ» – Ανοικτό παράθυρο συνεργασίας με ΗΠΑ

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με περιορισμένες επιλογές και με τις ασαφείς υποσχέσεις της Δύσης

Ωστόσο, η Ουκρανία δεν έχει πολλές επιλογές εκτός από την ενίσχυση της άμυνάς της. Οι ασαφείς υποσχέσεις της Δύσης για εγγυήσεις ασφάλειας μετά τον πόλεμο δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, και η πίεση για ένα πιο ισχυρό στρατό αντανακλά τις ανησυχίες ότι τέτοιες υποσχέσεις μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ.

«Η κύρια εγγύηση για την ασφάλεια της Ουκρανίας είναι ένας πλήρως ικανός, καλά εκπαιδευμένος στρατός που παραμένει σε συνεχή ετοιμότητα για μάχη», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του ο Ιγκόρ Κλιμένκο, υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου συζητούν εγγυήσεις ασφάλειας για να διασφαλίσουν ότι το τέλος του πολέμου δεν θα ακολουθηθεί από μια άλλη ρωσική εισβολή.

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους να σταθμεύσουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να στείλουν αεροπορική υποστήριξη. Η Γαλλία θα φιλοξενήσει τους ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στο Παρίσι την Πέμπτη για να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, αυτές οι συζητήσεις έχουν αποφέρει ελάχιστα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, και η Μόσχα έχει προσπαθήσει να τις υπονομεύσει απαιτώντας να έχει λόγο στους όρους τους και αντιτιθέμενη σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεχίζει να αντιτίθεται στην ύπαρξη ενός ισχυρού ουκρανικού στρατού μετά το τέλος του πολέμου, ακόμη και ενώ προσπαθεί να δείξει ότι είναι ανοιχτός στις προσπάθειες του Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Την Τρίτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο τρόπος διασφάλισης της ασφάλειας της Ουκρανίας θα είναι «απόφαση της ίδιας της Ουκρανίας», αλλά ότι η ασφάλειά της δεν μπορεί να επιτευχθεί «σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας» — μια αναφορά στο αίτημα της Μόσχας να δεσμευτεί το Κίεβο να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να περιορίσει το μελλοντικό μέγεθος του στρατού του.

Έτσι, η Ουκρανία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δικών της εγγυήσεων ασφάλειας, τις οποίες ο πολύ μεγαλύτερος γείτονάς της δεν μπορεί να υπονομεύσει. Η εγχώρια παραγωγή όπλων του Κιέβου και η απόκτηση δυτικών όπλων είναι τομείς στους οποίους η Μόσχα έχει μικρή επιρροή.

«Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν πραγματικά να συζητήσουν οι Ρώσοι», δήλωσε η Αλιόνα Γκετμαντσούκ, η νέα πρέσβης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας».

«Flamingo»: Ο νέος πύραυλος της Ουκρανίας

Η Ουκρανία ελπίζει ότι σύντομα θα μπορεί να βασιστεί στο νέο της πύραυλο, που ονομάζεται Flamingo. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θεωρητικά μπορεί να πετάξει πάνω από 1.800 μίλια με ωφέλιμο φορτίο 2.500 λιβρών, πράγμα που σημαίνει ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να χτυπήσει τη Μόσχα και ρωσικές πόλεις πολύ πιο μακριά. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της μάχης παραμένει αδοκίμαστη.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιο ισχυρό αποτρεπτικό μέσο για το Κρεμλίνο από οποιαδήποτε δυτική υπόσχεση προστασίας.

«Ένα όπλο μαζικής παραγωγής για βαθιές επιθέσεις όπως το Flamingo είναι αναμφισβήτητα η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας σε μια μεταπολεμική ευρωπαϊκή τάξη», έγραψε σε πρόσφατη ανάλυσή του ο Fabian Hoffmann, ειδικός σε θέματα όπλων στο Πανεπιστήμιο του Όσλο.

Ακόμα και αν ο στρατός της Ουκρανίας μεγαλώσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει το μέγεθος του ρωσικού. Γι' αυτό το Κίεβο θεωρεί ότι η απόκτηση και η παραγωγή πιο προηγμένων όπλων είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή του.

Η πεποίθηση της Ουκρανίας ότι πρέπει να φροντίσει για την άμυνά της έχει τις ρίζες της στη σκληρή εμπειρία του να βλέπει τις προηγούμενες εγγυήσεις ασφάλειας να καταρρέουν όταν τέθηκαν υπό δοκιμασία.

Το Μνημόνιο της Βουδαπέστης και η στήριξη στην Ουκρανία

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, δέσμευση που υπογράφηκε το 1994 με σκοπό την προστασία της χώρας μετά την ανεξαρτησία της.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η Ουκρανία επέστρεψε τα παλιά σοβιετικά πυρηνικά όπλα στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις αυτές και δεν προσφερόταν καμία υπόσχεση στρατιωτικής υποστήριξης σε περίπτωση επίθεσης. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η έλλειψη συγκεκριμένων λεπτομερειών έδωσε στη Ρωσία το ελεύθερο να επιτεθεί, όπως έκανε από το 2014.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Ουκρανία αρχικά έβαλε τις ελπίδες της στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 της συμμαχίας ως την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας που θα μπορούσε να επιδιώξει.

Αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον υπό συζήτηση. Ως εναλλακτική λύση, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρότειναν πρόσφατα ένα πλαίσιο ασφάλειας που θα προσφέρει εγγυήσεις «τύπου άρθρου 5» χωρίς να δεχτεί το Κίεβο στη συμμαχία.

Ωστόσο, οι Ουκρανοί υποδέχτηκαν την ιδέα με επιφύλαξη, προειδοποιώντας ότι η ασαφής της φύση ενέχει τον κίνδυνο να επαναληφθούν οι αμφιβολίες του Μνημονίου της Βουδαπέστης.

«Οποιαδήποτε ιδέα παρόμοια με το άρθρο 5 πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική και να υποστηρίζεται από μια πραγματική αποτρεπτική δύναμη», δήλωσε ο Γκετμαντσούκ, πρέσβης της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι ουκρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι η δημιουργία ενός αξιόπιστου αποτρεπτικού μέσου εξαρτάται από ξένα κεφάλαια για τον εξοπλισμό του με ισχυρά όπλα, τα οποία δεν παρέχονται πλέον δωρεάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόκτηση τέτοιων όπλων ήταν ο κύριος στόχος της πρότασης του Ζελένσκι προς τον Τραμπ τον περασμένο μήνα στο Λευκό Οίκο, όπου προσφέρθηκε να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot, τα μόνα ικανά να αναχαιτίσουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές, όπως έδειξαν οι πρόσφατες θανατηφόρες επιθέσεις στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου θα χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, πιθανότατα μέσω του συστήματος προμηθειών που υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ, το οποίο μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένη χρηματοδότηση από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Ο μηχανισμός δημιουργήθηκε αφού η κυβέρνηση Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν θα δωρίζει πλέον όπλα στην Ουκρανία, αλλά θα συμφωνήσει να τα πουλήσει σε ευρωπαίους εταίρους.

Αυτό μεταφέρει το βάρος της χρηματοδότησης της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας στις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και όταν αυτές ξεκινούν τα δικά τους εκτεταμένα προγράμματα επανεξοπλισμού.

Ωστόσο, η Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στρατιωτική βοήθεια, παρέχοντας περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία.

Οι πρόσφατες δεσμεύσεις της Γερμανίας και της Νορβηγίας να παράσχουν έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία σε στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη το επόμενο έτος υποδηλώνουν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση.

Τα μεγάλα ποσά που διατίθενται σηματοδοτούν μια αλλαγή. Προηγουμένως, οι δυτικοί εταίροι παρείχαν μικρότερες, βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές επιχορηγήσεις, συχνά ως απάντηση σε επεί

Με μεγαλύτερα χρηματοδοτικά πακέτα που δεσμεύονται για αρκετά χρόνια, η Ουκρανία μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα το μακροπρόθεσμο έργο του εξοπλισμού του στρατού της, σύμφωνα με αναλυτές.

«Το όλο μοντέλο είναι ότι λαμβάνουμε συμβάσεις, γραπτές συμφωνίες, που ορίζουν ότι θα έχουμε αυτόν τον αριθμό όπλων που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Maksym Skrypchenko, πρόεδρος του Transatlantic Dialogue Center, μιας ερευνητικής ομάδας στο Κίεβο.

Ο Skrypchenko είπε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να διοχετεύσει τα δυτικά κεφάλαια όχι μόνο στην αγορά ξένων όπλων, αλλά και στη δική της αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει αναπτυχθεί ραγδαία κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά εξακολουθεί να στερείται των απαραίτητων κεφαλαίων για να παράγει σε μεγάλη κλίμακα.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει τους πυραύλους που οι δυτικοί εταίροι διστάζουν να προμηθεύσουν — ή έχουν παραδώσει υπό αυστηρούς περιορισμούς χρήσης — από φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία έχουν παράσχει μικρές παρτίδες βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, αλλά η χρήση τους είναι περιορισμένη, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα. Η Γερμανία αρνείται εδώ και καιρό να μεταφέρει τους πυραύλους κρουζ μακράς εμβέλειας Taurus.

Η Fire Point, η ουκρανική αμυντική εταιρεία πίσω από τον πύραυλο Flamingo, δήλωσε ότι θα καλωσόριζε τη χρηματοδότηση από τη Δύση για να επιταχύνει την παραγωγή.

Η εταιρεία αναφέρει ότι επί του παρόντος κατασκευάζει έναν πύραυλο την ημέρα, αλλά σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή επτά φορές μέχρι το φθινόπωρο. Η Ουκρανία έχει επίσης αναπτύξει έναν βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς με την ονομασία Sapsan, ο οποίος πρόσφατα τέθηκε σε παραγωγή.

«Ο καλύτερος εγγυητής της ουκρανικής ανεξαρτησίας είναι το δικό μας πρόγραμμα πυραύλων», δήλωσε ο Skrypchenko. «Όταν θα διαθέτουμε αρκετές εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές ικανό να χτυπήσει στόχους στη Μόσχα, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά».