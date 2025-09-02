Πούτιν: «Δεν θα δεχτούμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ» – Ανοικτό παράθυρο συνεργασίας με ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα ουδέποτε αντιτάχθηκε στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και ειδικά στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η πιθανή προσχώρηση του Κιέβου στο ΝΑΤΟ παραμένει «μη αποδεκτή» για τη Ρωσία, τονίζοντας ότι η ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία συνιστά κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα.

Μιλώντας δίπλα στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία «δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν», απορρίπτοντας τις σχετικές κατηγορίες περί απειλής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως είπε, οι ισχυρισμοί περί ρωσικής πρόθεσης επίθεσης στην Ευρώπη είναι είτε «προβοκατόρικοι» είτε προϊόν «ανικανότητας». «Η Ρωσία δεν επιδιώκει τίποτα άλλο πέρα από την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δύση ότι, μέσω του ΝΑΤΟ, επιχειρεί να απορροφήσει ολόκληρο τον μετα-σοβιετικό χώρο, κάτι στο οποίο — όπως είπε — η Μόσχα είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως οι ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών είναι απάντηση «στις επιθέσεις του Κιέβου» σε αντίστοιχες ρωσικές εγκαταστάσεις.

Αναφερόμενος τέλος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο συγκεκριμένο θέμα και πως έχει υπάρξει ήδη μια έμμεση, όπως τη χαρακτήρισε, συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.