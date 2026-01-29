Shirley Raines: Πέθανε η «ηρωίδα της χρονιάς» σε ηλικία 58 ετών - Ποια ήταν η TikToker που βοηθούσε αστέγους

Η Shirley Raines, δημιουργός μέσων κοινωνικής δικτύωσης - κυρίως το TikTok, και ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα των αστέγων, πέθανε, σε ηλικία 58 ετών.

Η Raines ήταν γνωστή ως «Κυρία Shirley» στους περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακολούθους της στο TikTok και στους ανθρώπους που έκαναν τακτικά ουρές για φαγητό, θεραπείες ομορφιάς και είδη υγιεινής που έφερνε στο Skid Row του Λος Άντζελες και σε άλλες κοινότητες αστέγων στην Καλιφόρνια και τη Νεβάδα.

Η ζωή της Raines είχε «ανυπολόγιστο αντίκτυπο», έγραψε ο οργανισμός Beauty 2 The Streetz στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου και ανακοίνωσε τον θάνατό της.

«Μέσω της ακούραστης υπεράσπισης, της βαθιάς συμπόνιας και της ακλόνητης δέσμευσής της, χρησιμοποίησε την ισχυρή πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης για να ενισχύσει τις φωνές όσων έχουν ανάγκη και να φέρει αξιοπρέπεια, πόρους και ελπίδα σε μερικούς από τους πιο υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς», ανέφερε ο οργανισμός.

Η αιτία θανάτου της Raines δεν έγινε γνωστή, αλλά ο οργανισμός δήλωσε ότι θα μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Shirley Raines: «Η ηρωίδα της χρονιάς»

Η Raines είχε έξι παιδιά. Ένας γιος πέθανε ως νήπιο - μια εμπειρία που την άφησε μια «πολύ πληγωμένη γυναίκα», είπε η Raines το 2021, όταν ανακηρύχθηκε ηρωίδα της χρονιάς από το CNN.

«Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι πληγωμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πολύ χρήσιμοι», είπε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων του CNN.

Αυτή η βαθιά θλίψη την οδήγησε να αρχίσει να βοηθά τους άστεγους στο Λος Άντζελες, όπως επισημαίνει ο Guardian.

«Θα προτιμούσα να τον έχω πίσω (τον γιο μου) παρά οτιδήποτε στον κόσμο, αλλά είμαι μητέρα χωρίς γιο και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο δρόμο που είναι χωρίς μητέρα», είπε. «Και νιώθω ότι είναι μια δίκαιη ανταλλαγή - είμαι εδώ για αυτούς».

Η Raines άρχισε να εργάζεται με κοινότητες αστέγων το 2017. Τη Δευτέρα, η Raines δημοσίευσε ένα βίντεο από το εσωτερικό του αυτοκινήτου της καθώς μοίραζε γεύματα σε μια ουρά ανθρώπων που στέκονταν έξω από το παράθυρο του συνοδηγού. Χαιρέτησε τους πελάτες της με θερμό ενθουσιασμό και σεβασμό, αποκαλώντας τους «Βασιλιά» ή «Βασίλισσα».