Σιάτλ: Τέσσερις νεκροί από μαχαιριές – Νεκρός από πυρά αστυνομικών ο δράστης

Τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ. Νεκρός και ο δράστης από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Αστυνομία ΗΠΑ
Αστυνομία στο Σιάτλ | Shutterstock
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού υπέστησαν επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι χθες Τρίτη, ενώ ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από σφαίρες αστυνομικού όχι μακριά από το Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ως αυτό το στάδιο λεπτομέρειες για τα θύματα. Μόνο η ηλικία του φερόμενου ως δράστη, 32 ετών, έχει γίνει γνωστή.

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις 09:30 ότι άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι», καθώς η αστυνομία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο αφού ενημερώθηκε για την παρουσία προσώπου το οποίο παραβίαζε ασφαλιστικά μέτρα, κοντά στην Τακόμα, περίπου μια ώρα από το Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς.

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν», ανάμεσά τους «ο ύποπτος, άνδρας 32 ετών», από τις σφαίρες αστυνομικού, ενώ «πέμπτο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΚΟΣΜΟΣ