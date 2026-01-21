Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί – Το μαύρο κουτί στο επίκεντρο των ερευνών

Ο αριθμός των θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία ανήλθε στους 43, μετά τον εντοπισμό ακόμη ενός σώματος σήμερα (21/01). Από αυτούς έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οι 41.

Την ίδια ώρα, οι αρχές στρέφουν την προσοχή τους σε δύο κρίσιμα στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν τα αίτια του δυστυχήματος: το μαύρο κουτί του τρένου και ένα μεγάλο μεταλλικό κομμάτι που βρέθηκε σε μικρό ποτάμι κοντά στο σημείο της σύγκρουσης.

Τι κατέγραψε το μαύρο κουτί – Οι τελευταίες συνομιλίες του μηχανοδηγού

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν το cordopolis και η El País, το μαύρο κουτί κατέγραψε τις δραματικές επικοινωνίες του μηχανοδηγού με το Κέντρο Ελέγχου λίγα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Στο πρώτο μήνυμα, ο μηχανοδηγός αναφέρει πρόβλημα στο σύστημα ηλεκτροδότησης .

Λίγο αργότερα, συνειδητοποιεί ότι έχει σημειωθεί εκτροχιασμός και ενημερώνει πως αρκετά βαγόνια έχουν εισέλθει στην παρακείμενη γραμμή, όπου κινούνταν άλλο τρένο με αντίθετη κατεύθυνση.

«Χρειάζομαι να σταματήσει επειγόντως η κυκλοφορία στις γραμμές», φέρεται να είπε.

Το Κέντρο Ελέγχου προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά με τον μηχανοδηγό του τρένου Alvia, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μοιραία σύγκρουση είχε ήδη συμβεί και ο μηχανοδηγός είχε χάσει τη ζωή του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο Βαγόνι 6, το πρώτο που εκτροχιάστηκε. Παράλληλα εξετάζεται διεξοδικά η κατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Το μεταλλικό κομμάτι που μπορεί να αλλάξει την πορεία της έρευνας

Ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, εντοπισμένο περίπου 300 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης και 15 μέτρα κάτω από τις γραμμές, ενδέχεται να αποτελεί το bogie – το περιστρεφόμενο πλαίσιο που στηρίζει τους τροχούς και τις αναρτήσεις του τρένου.

Το κομμάτι βρέθηκε από drones της Guardia Civil και εξετάζεται από την επιτροπή διερεύνησης CIAF.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την έρευνα:

Το εξάρτημα πιθανότατα ανήκει στο πρώτο τρένο που εκτροχιάστηκε, της κοινοπραξίας Iryo.

Η σύγκρουση και η υψηλή ταχύτητα φαίνεται πως εκτόξευσαν το bogie «σαν σφαίρα», παρά το μεγάλο βάρος του.

Ο Σκωτσέζος μηχανολόγος και ειδικός στα σιδηροδρομικά συστήματα, Γκάρεθ Ντένις, εξηγεί ότι τα bogies συχνά αποκολλώνται σε εκτροχιασμούς υψηλής ενέργειας. Η εύρεσή του μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να ανασυνθέσουν την πορεία των βαγονιών και την ένταση των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν.

Τι μένει να απαντηθεί

Η Renfe, το υπουργείο Μεταφορών, η Iryo και η Adif δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν το κομμάτι που φωτογραφήθηκε από το Reuters είναι πράγματι το bogie που λείπει.

Η έρευνα συνεχίζεται με προσοχή, καθώς κάθε νέο στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την κατανόηση του μηχανισμού του δυστυχήματος.