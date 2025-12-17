Κατηγορητήριο που περιλαμβάνει για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας της τρομοκρατίας, απήγγειλαν οι Αρχές σε βάρος του άνδρα που φέρεται να άνοιξε πυρ σε εβραϊκή συνάθροιση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 πολίτες.

Τρεις ημέρες μετά την «εμπνεόμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, 22 τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσαν υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Μέχρι σήμερα το πρωί, εννέα από τους ασθενείς παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.

Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο νεαρότερος από τους δυο φερόμενους ως δράστες της επίθεσης που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από πυροβολισμού της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Εκτός από τα 15 άτομα που έχασαν τη ζωή τους επιτόπου από πυροβολισμούς, σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ο πενηντάρης πατέρας.

Σύμφωνα με το ABC, ο 24χρονος επρόκειτο να βρεθεί ενώπιον ανακριτή αργότερα σήμερα, ενώ φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Διαβάστε επίσης: Σίδνεϊ: Το ζευγάρι που πάλεψε με έναν από τους φερόμενους δράστες προτού πέσει νεκρό

Τραμπ: «Να ενωθούμε εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας»

Προχωρώντας σε νέες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες Τρίτη (16/12) όλες τις χώρας να αγωνιστούν εναντίον των «δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» μετά την επίθεση σε παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το σαββατοκύριακο με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 42 τραυματίες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας» και «αυτό κάνουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο επ’ ευκαιρία της Χάνουκα.