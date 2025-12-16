Ένα ζευγάρι που σκοτώθηκε στην ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα, φέρθηκε ηρωικά αφού προσπάθησε να σταματήσει έναν από τους φερόμενους ως δράστες αρπάζοντας το όπλο του, όπως φαίνεται από πλάνα κάμερας αυτοκινήτου.

Ο Μπόρις Γκούρμαν, 69 ετών, και η σύζυγός του Σοφία, 61 ετών, παρενέβησαν με θάρρος για να προστατεύσουν τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο πριν λαβωθούν οι ίδιοι από τις σφαίρες των δραστών, ανέφερε η οικογένειά τους σε ανακοίνωσή της.

Το βίντεο του περιστατικού δείχνει τον κ. Γκούρμαν, ο οποίος ήταν συνταξιούχος, να παλεύει με έναν από τους φερόμενους ως δράστες και να του αφαιρεί το όπλο, πριν πέσουν και οι δύο στο δρόμο, όπως αναφέρει το BBC.

Ο κ. Γκούρμαν στη συνέχεια φαίνεται να σηκώνεται και να χτυπά τον ύποπτο δράστη με το όπλο. Ο δράστης θεωρείται ότι πήρε ένα άλλο όπλο, το οποίο χρησιμοποίησε για να τους σκοτώσει.

«Ενώ τίποτα δεν μπορεί να μειώσει τον πόνο της απώλειας του Μπόρις και της Σοφίας, νιώθουμε μια συντριπτική υπερηφάνεια για το θάρρος και την ανιδιοτέλειά τους», δήλωσε η οικογένεια.

«Αυτό συμπυκνώνει ποιοι ήταν ο Μπόρις και η Σοφία - άνθρωποι που ενστικτωδώς και ανιδιοτελώς προσπάθησαν να βοηθήσουν τους άλλους», προσθέτει στην ανακοίνωσή της.

Ποιο ήταν το ζευγάρι που πάλεψε με έναν από τους δράστες

Το ζεύγος Γκούρμαν, που ήταν Εβραίοι, ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Κυριακής, όπως ανέφερε η Sydney Morning Herald. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από την ένοπλη επίθεση, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της Χανουκά.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 34 χρόνια: «Είμαστε συντετριμμένοι από την ξαφνική και άσκοπη απώλεια των αγαπημένων μας Μπόρις και Σοφίας Γκούρμαν».

«Ο Μπόρις ήταν συνταξιούχος μηχανικός, γνωστός για τη γενναιοδωρία του, τη σιωπηλή του δύναμη και την προθυμία του να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη. Η Σοφία εργαζόταν στα Ταχυδρομεία της Αυστραλίας και αγαπήθηκε βαθιά από τους συναδέλφους της και την κοινότητά της», ανέφερε επίσης η ανακοίνωση.

Μάρτυρες περιέγραψαν τον κ. Γκούρμαν ως «ήρωα». Η γυναίκα στην οποία ανήκει το βίντεο από την κάμερα αυτοκινήτου δήλωσε στο Reuters ότι ο κ. Γκούρμαν «δεν έφυγε τρέχοντας - αντίθετα, όρμησε κατευθείαν προς τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας όλη του τη δύναμη προσπαθώντας να αρπάξει το όπλο και παλεύοντας μέχρι θανάτου».