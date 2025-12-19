Σήμερα η μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν: Τι αναμένεται να πει για την Ουκρανία - Δέχθηκε 2 εκατ. ερωτήσεις

Σε έναν κυβερνητικό απολογισμό θα προχωρήσει σήμερα (19/12) ο Βλαντίμιρ Πούτιν και όπως όλα δείχνουν θα είναι μακράς διαρκείας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη λάβει πάνω από 2 εκατομμύρια ερωτήσεις.

Όπως επισημαίνει το Reuters, είναι πιθανό να στείλει ένα μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σχετικά με την «πρόθεση» του για ειρήνη στην Ουκρανία, μετά από τέσσερα περίπου χρόνια από την εισβολή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι θέλει να τον θυμούνται ως ειρηνοποιό, έχει επανειλημμένα παραπονεθεί ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία ήταν ένας από τους αόριστους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της προεδρίας του.

Εκατομμύρια ερωτήσεις προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Τέτοιου είδους «Απολογισμούς της Χρονιάς», οργανώνει ο Ρώσος Πρόεδρος τακτικά από το 2001. Πάντα απαντά σε δεκάδες ερωτήσεις και τα θέματα ποικίλλουν: από αυξήσεις τιμών μέχρι πυρηνικά όπλα, μέχρι...την Ουκρανία.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να υποβληθούν σε τεστ COVID - κάτι που εξακολουθεί να είναι ρουτίνα για συναντήσεις με τον 73χρονο Πούτιν, αρκετά χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας.

Αυτό που διακυβεύεται είναι το αν ο Πούτιν θα συμφωνήσει στον τερματισμό του πιο θανατηφόρου πολέμου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο βαθμός στον οποίο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα παραγκωνιστούν και το αν μια ειρηνευτική συμφωνία που θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πετύχει ή όχι.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν εχθές (18/12) να δανειστούν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας για τα επόμενα δύο χρόνια, αντί να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την εφημερίδα Izvestia ο Ρώσος Πρόεδρος για την συνέντευξη δέχθηκε περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης