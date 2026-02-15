Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Έπιασαν «στα πράσα» τον πρώην Υπουργό Ενέργειας καθώς το έσκαγε από τη χώρα

Εν μέσω πολέμου, το διαβόητο σκάνδαλο διαφθοράς βαραίνει την Ουκρανία. Οι αρχές «τσάκωσαν» τον Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, πρώην Υπουργό Ενέργειας και πρωταγωνιστή της είδησης -βόμβα, να προσπαθεί να διαφύγει από τη χώρα.
«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Γκαλουτσένκο είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι.
Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η Υπηρεσία.
Η αποκάλυψη του τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος είχε βάλει στο στόχαστρο και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς φέρεται ότι στενός του συνεργάτης είναι ο ενορχηστρωτής του σκανδάλου μεγατόνων.
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη
- 5 τηλεοπτικά ζευγάρια που σήμερα θα παρακαλούσαμε να έχουν χωρίσει
- Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.