Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Έπιασαν «στα πράσα» τον πρώην Υπουργό Ενέργειας καθώς το έσκαγε από τη χώρα

Εν μέσω πολέμου, το διαβόητο σκάνδαλο διαφθοράς βαραίνει την Ουκρανία. Οι αρχές «τσάκωσαν» τον Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, πρώην Υπουργό Ενέργειας και πρωταγωνιστή της είδησης -βόμβα, να προσπαθεί να διαφύγει από τη χώρα.

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

⚡️Former Energy Minister detained at border in Ukraine's biggest corruption case, NABU says



Former Energy Minister Herman Halushchenko was detained while attempting to cross the border, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) said on Feb. 15.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γκαλουτσένκο είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι.

Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η Υπηρεσία.

Η αποκάλυψη του τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος είχε βάλει στο στόχαστρο και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς φέρεται ότι στενός του συνεργάτης είναι ο ενορχηστρωτής του σκανδάλου μεγατόνων.

