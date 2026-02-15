Μενού

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Έπιασαν «στα πράσα» τον πρώην Υπουργό Ενέργειας καθώς το έσκαγε από τη χώρα

Συνελήφθη ο πρώην Υπουργός Ενέργειας στην Ουκρανία, που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς, τη στιγμή που προσπαθούσε να το «σκάσει» από τη χώρα.

Γκέρμαν Γκαλουτσένκο
Γκέρμαν Γκαλουτσένκο | KyivIndependent@X
Εν μέσω πολέμου, το διαβόητο σκάνδαλο διαφθοράς βαραίνει την Ουκρανία. Οι αρχές  «τσάκωσαν» τον Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, πρώην Υπουργό Ενέργειας και πρωταγωνιστή της είδησης -βόμβα, να προσπαθεί να διαφύγει από τη χώρα. 

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γκαλουτσένκο είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι.

Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η Υπηρεσία. 

Η αποκάλυψη του τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος είχε βάλει στο στόχαστρο και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς φέρεται ότι στενός του συνεργάτης είναι ο ενορχηστρωτής του σκανδάλου  μεγατόνων. 
 

