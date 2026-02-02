Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε από το εργατικό κόμμα ο Πίτερ Μάντελσον

Ο πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Πίτερ Μάντελσον ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από μέλος του Εργατικού Κόμματος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, έπειτα από νέα δημοσιεύματα που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις σχέσεις του με τον εκλιπόντα Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος είχε απομακρυνθεί πέρυσι από τον Στάρμερ από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από προηγούμενες αποκαλύψεις για τις επαφές του με τον Έπσταϊν, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει «περαιτέρω αμηχανία» στο Εργατικό Κόμμα.

Διαβάστε ακόμα: Πώς ένα mail της Σάρα Φέργκιουσον μαρτυρά ότι ο Επστάιν είχε κρυφό παιδί

«Το Σαββατοκύριακο συνδέθηκα εκ νέου με τη δικαιολογημένη αναστάτωση γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και αισθάνομαι λύπη και μεταμέλεια γι’ αυτό», ανέφερε σε επιστολή του προς το κόμμα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μάντελσον δήλωσε ότι θεωρεί ψευδείς τους ισχυρισμούς περί οικονομικών πληρωμών από τον Έπσταϊν προς τον ίδιο, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν από βρετανικά μέσα με βάση αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, και σημείωσε ότι προτίθεται να τους διερευνήσει. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα έγγραφα δείχνουν ότι λογαριασμοί συνδεδεμένοι με τον Μάντελσον φέρονται να έλαβαν ποσό ύψους 75.000 δολαρίων.

«Καθώς προχωρώ στη διερεύνηση αυτών των ισχυρισμών, δεν θέλω να προκαλέσω περαιτέρω αμηχανία στο Εργατικό Κόμμα και γι’ αυτό αποχωρώ από την ιδιότητα του μέλους», αναφέρεται στην επιστολή του.

Η Ολίβια Μπέιλι, υφυπουργός στο βρετανικό υπουργείο Παιδείας, δήλωσε τη Δευτέρα στο Times Radio ότι ήταν «σωστό» το γεγονός πως ο Μάντελσον δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος.

Η πορεία του Πίτερ Μάντελσον

Ο Πίτερ Μάντελσον διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκλογική επιτυχία των Εργατικών στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν πρωθυπουργός ανέλαβε ο Τόνι Μπλερ. Ωστόσο, η πολιτική του πορεία έχει σημαδευτεί από διαδοχικές κρίσεις. Το 1998 παραιτήθηκε από υπουργός Εμπορίου λόγω δανείου που είχε λάβει από συνάδελφό του για την αγορά κατοικίας, ενώ το 2001 αποχώρησε εκ νέου από την κυβέρνηση εξαιτίας καταγγελιών για εμπλοκή του σε σκάνδαλο έκδοσης διαβατηρίων, από τις οποίες αργότερα απαλλάχθηκε.

Πέρυσι, Αμερικανοί νομοθέτες έδωσαν στη δημοσιότητα έγγραφα, μεταξύ των οποίων επιστολή στην οποία ο Μάντελσον αποκαλούσε τον Έπσταϊν «τον καλύτερό μου φίλο», γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη θέση του Βρετανού απεσταλμένου στην Ουάσινγκτον.

Ο Μάντελσον, πρώην επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεί επί του παρόντος σε άδεια από τη θέση του μέλους της Άνω Βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε το Σάββατο ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.