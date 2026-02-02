Πώς ένα mail της Σάρα Φέργκιουσον μαρτυρά ότι ο Επστάιν είχε κρυφό παιδί

Ένα συγχαρητήριο μήνυμα της πρώην δούκισσας του Γιορκ, ήταν αρκετό για να εγείρει τις υποψίες για την ύπαρξη μυστικού παιδιού του Τζέφρι Επστάιν.

Το email που του έστειλε η Σάρα Φέργκιουσον, αναφέρει σύμφωνα με το telegraph.co.uk: «Δεν ξέρω αν είσαι ακόμα σε αυτό το BBM (πιθανότατα αναφέρεται σε εφαρμογή συνομιλιών) αλλά άκουσα από τον Δούκα ότι απέκτησες ένα αγοράκι. Παρόλο που δεν κρατήσαμε ποτέ επαφή, είμαι ακόμα εδώ με αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια για το αγοράκι σου. Sarah xx», έγραψε στο μήνυμα που έστειλε πριν από 15 χρόνια.

Διαβάστε επίσης: Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αποδειχθεί αν ο Επστάιν είχε παιδιά, παρά το γεγονός ότι φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με εκατοντάδες γυναίκες.

Δεύτερο mail «ξαναχτύπησε» από την Φέργκιουσον. Αυτή τη φορά φέρεται να παραπονιόταν ότι ο Επστάιν είχε «εξαφανιστεί» αφού την είχε χρησιμοποιήσει «για να πλησιάσει τον Άντριου».

«Έχεις εξαφανιστεί. Δεν ήξερα καν ότι περίμενες παιδί. Ήταν απολύτως ξεκάθαρο για μένα ότι ήσουν φίλη μου μόνο για να φτάσεις στον Άντριου. Και αυτό με πλήγωσε βαθιά. Περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστείς», ανέφερε το email, που στάλθηκε στις 6:26 π.μ. τον Σεπτέμβριο του 2011.

Το email της κας Φέργκιουσον είναι ένα από τα τρία εκατομμύρια έγγραφα στα αρχεία του Επστάιν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, μαζί με 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Η πρώην δούκισσα εμφανίζεται αρκετές φορές στα έγγραφα, με την τελευταία δέσμη να αποκαλύπτει ότι πρόσφερε στον Επστάιν και τους φίλους του VIP ξεναγήσεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έδειξαν ότι η κ. Φέργκιουσον επικοινώνησε με τον Επστάιν μετά την αποφυλάκισή του το 2009 για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Τα αρχεία έδειξαν επίσης ότι η σχέση του κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με τον Επστάιν συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι το 2017, επτά χρόνια μετά την αποκήρυξη του πρώην μέλους της βασιλικής οικογένειας που ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή.

