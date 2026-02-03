Σκάνδαλο Grok: Βρετανία και Γαλλία ερευνούν τον Μασκ για παράνομο σεξουαλικό περιεχόμενο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, που ανήκει στην εταιρεία xAI του Έλον Μασκ.

Η έρευνα αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την πιθανή παραγωγή επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου, ειδικά εικόνων και βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς συναίνεση.

Καταγγελίες για μη συναινετική παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην αρχή, το Grok φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών εικόνων, ακόμη και ανηλίκων. Η ICO τονίζει ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν σοβαρά τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και αποτελούν κίνδυνο για το κοινό.

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, Ofcom, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τη δική της έρευνα για την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), επίσης ιδιοκτησίας Μασκ.

Την ίδια ημέρα, η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε τον Έλον Μασκ και την πρώην CEO της Χ, Λίντα Γιακαρίνο, να καταθέσουν στις 20 Απριλίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στα γραφεία της Χ στη Γαλλία, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025.

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία βουλευτή, ο οποίος υποστήριξε ότι μεροληπτικοί ή κακόβουλοι αλγόριθμοι της πλατφόρμας ενδέχεται να αλλοίωσαν τη λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Διεύρυνση των κατηγοριών

Η γαλλική έρευνα πλέον εξετάζει πολύ σοβαρά αδικήματα, όπως:

συνέργεια σε κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων

συνέργεια στη διανομή ή διάθεση τέτοιου υλικού

παραγωγή deepfake σεξουαλικού περιεχομένου

«αρνητισμό» (πιθανή διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου)

Καταθέσεις και επόμενα βήματα

Εκτός από Μασκ και Γιακαρίνο, θα καταθέσουν και υπάλληλοι της Χ μεταξύ 20–24 Απριλίου 2026. Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι οι «ελεύθερες ακροάσεις» στοχεύουν σε μια εποικοδομητική διαδικασία, ώστε η πλατφόρμα να συμμορφωθεί με τη γαλλική νομοθεσία.

Η έρευνα στα γραφεία της Χ έγινε με τη συνεργασία της Europol και της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος.