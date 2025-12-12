Σκάνδαλο με τον διευθυντή του Habertürk: Φέρεται να προωθούσε παρουσιάστριες για σεξ και ναρκωτικά

Τουρκικό δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη διέταξε την προφυλάκιση του αρχισυντάκτη του Habertürk TV, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, μαζί με τρεις συνεργάτες του.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι ύποπτοι κατηγορούνται για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παροχή χώρου σε άλλους ώστε να κάνουν χρήση. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι συνδύαζαν τη χρήση ναρκωτικών με σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Σεξουαλική εκμετάλλευση παρουσιαστριών

Πέρα από τις κατηγορίες για ναρκωτικά, ο Ερσόι φέρεται να εκμεταλλευόταν παρουσιάστριες και γυναίκες του τηλεοπτικού χώρου, προσφέροντας ευκαιρίες καριέρας με αντάλλαγμα σεξουαλικές πράξεις. Οι εισαγγελείς μιλούν για ένα δίκτυο εκμετάλλευσης που συνδέεται με τον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Ο Ερσόι αρνείται όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών και ότι οι προσωπικές του σχέσεις ήταν απλές ρομαντικές υποθέσεις. Υποστηρίζει ότι είναι θύμα εκστρατείας δυσφήμισης.

Η πρώην παρουσιάστρια Nur Köşker κατήγγειλε δημόσια τον Ερσόι για παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας, περιγράφοντας πιέσεις και απειλές που την οδήγησαν σε παραίτηση και αποχώρηση από τη χώρα.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα κύμα ερευνών που πλήττει πρόσωπα των μέσων ενημέρωσης και επιχειρηματίες στην Τουρκία. Παράλληλα, η Can Holding –ιδιοκτήτρια του Habertürk– βρίσκεται υπό έρευνα για οικονομικά εγκλήματα, με δεκάδες εταιρείες να έχουν κατασχεθεί από το κράτος.