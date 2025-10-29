Σκάνδαλο σε φυλακές της Βρετανίας: 23χρονη δεσμοφύλακας έκανε σεξ με κρατούμενους

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση μίας 23χρονης σωφρονιστικής υπαλλήλου, η οποία φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με κρατούμενους και να εισήγαγε ναρκωτικά στις φυλακές, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Southwark στο Λονδίνο.

Η Ίζαμπελ Ντέιλ, πρώην δεσμοφύλακας στις φυλακές Coldingley του Σάρεϊ, κατηγορείται ότι είχε ερωτική επαφή με τον κρατούμενο Σαχίντ Σαρίφ μέσα στο πολυθρησκευτικό δωμάτιο προσευχής του σωφρονιστικού ιδρύματος, με δύο άλλους κρατούμενους να λειτουργούν ως «τσιλιαδόροι».

Το περιστατικό, σύμφωνα με την εισαγγελία, σημειώθηκε στις 19 Ιουλίου 2022, όταν οι δύο έμειναν στο δωμάτιο για περίπου τέσσερα λεπτά, προτού η Ντέιλ εντοπιστεί στις κάμερες ασφαλείας να διορθώνει τη ζώνη της φεύγοντας από τον χώρο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Ντέιλ εργαζόταν στις φυλακές από τον Σεπτέμβριο του 2021 και φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Σαρίφ για πάνω από έναν χρόνο, έως το τέλος του 2022. Ο Σαρίφ εξέτιε ποινή 12 ετών για ληστεία και μεταφέρθηκε αργότερα στις φυλακές Swaleside στο νησί Σίπι του Κεντ, όταν η σχέση τους αποκαλύφθηκε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η δεσμοφύλακας επισκέφθηκε τον Σαρίφ τρεις φορές μετά τη μεταφορά του, αντάλλασσε ερωτικά μηνύματα και φωτογραφίες μαζί του και του έστελνε χρήματα μέσω τραπεζικών καταθέσεων.

Κατά την έρευνα στο κινητό της, βρέθηκαν μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και φωτογραφίες του ζευγαριού, ενώ οι αρχές ανακάλυψαν ότι η Ντέιλ βοήθησε τον Σαρίφ να εισαγάγει στη φυλακή φακέλους εμποτισμένους με τη συνθετική ουσία «spice».

Η ίδια χειριζόταν τον λογαριασμό του στο Snapchat, μέσω του οποίου φέρονται να οργανώνονταν οι παράνομες συναλλαγές. Στην κατοχή της εντοπίστηκαν εξοπλισμός λαθρεμπορίας και ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, που – σύμφωνα με την ίδια – της είχε αγοράσει ο κρατούμενος.

Κατηγορείται και για δεύτερη σχέση

Πέρα από τη σχέση της με τον Σαρίφ, η Ντέιλ φέρεται να είχε δεύτερη ερωτική σχέση με τον κρατούμενο Κόνορ Μάνι, 28 ετών, ο οποίος εκτίει ποινή 9 ετών για τον θάνατο του καλύτερού του φίλου σε τροχαίο, όταν επιχειρούσε να διαφύγει από την αστυνομία με ταχύτητα 237 χλμ/ώρα.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ντέιλ επικοινωνούσε με πολλούς κρατούμενους μέσω παράνομων κινητών τηλεφώνων, ενώ στο σπίτι της εντοπίστηκε πορτραίτο της με τον Σαρίφ.

Σύμφωνα με την αγόρευση του εισαγγελέα, «η ερωτική σχέση της Ντέιλ με τον κρατούμενο οδήγησε στη συνεργασία τους για τη διακίνηση απαγορευμένων ουσιών εντός της φυλακής».