Σκάνδαλο στην Κύπρο: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων, διορίστηκε σήμερα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, με αντικείμενο τη διερεύνηση υπόθεσης που σχετίζεται με βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο.

Στο επίμαχο βίντεο διατυπώνονται σοβαροί ισχυρισμοί περί «μαύρων ταμείων», αδιαφανών χρηματοδοτήσεων και επαφών αξιωματούχων με επιχειρηματικά συμφέροντα, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, ο διορισμός του κ. Πασχαλίδη έγινε κατ’ εφαρμογή των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 4(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), προκειμένου να διενεργήσει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Ανακοίνωση ΓΕ @SavvidesGL: Διορισμός Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή, κ. Ανδρέα Πασχαλίδη για να συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στις 8/1/2026. pic.twitter.com/fpmXSpTWPO — Attorney General's Office CY (@LawOfficeCY) January 13, 2026

Η έρευνα αφορά τη διερεύνηση του ενδεχόμενου τέλεσης ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, στον λογαριασμό με τα στοιχεία «Emily Thompson», στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ανακριτική διαδικασία θα καλύψει κάθε πτυχή που σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του, της αυθεντικότητας και της προέλευσής του, των συνθηκών και των κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησής του, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ανακριτική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών.