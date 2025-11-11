Σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι κατηγορείται για διαφθορά στον τομέα της ενέργειας

Οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν σήμερα (11/11) κατηγορίες εναντίον επτά ατόμων σε σχέση με ένα φερόμενο σχέδιο χρηματισμού 100 εκ. δολαρίων στο οποίο εμπλέκονται ανώτεροι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα, το οποίο έχει προκαλέσει την δημόσια οργή και εστιάζει την προσοχή στη μάχη που δίνει το Κίεβο κατά της διαφθοράς. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο Τιμούρ Μίντιτς, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η ομάδα «δημιούργησε ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς για τον έλεγχο βασικών κρατικών επιχειρήσεων», συμπεριλαμβανομένης της Energoatom, της κρατικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το kyinindependent.com, στις διωκτικές αρχές, το NABU πραγματοποίησε έρευνες στο Κίεβο σε χώρους που συνδέονται με τον Μιντίτς στις 10 Νοεμβρίου, αλλά αυτός ενημερώθηκε και είχε διαφύγει πριν από τις έρευνες.

Ο Ζελένσκι απάντησε στο σκάνδαλο με ένα αόριστο σχόλιο, επαινώντας τις προσπάθειες του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

«Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη. Η αναπόφευκτοτητα της τιμωρίας είναι απαραίτητη», δήλωσε στην απογευματινή του ομιλία, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς ή άλλους εμπλεκόμενους.

Ουκρανία: Ακόμη έξι άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο

Άλλα έξι άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο έχουν επίσης κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, ενώ πέντε έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλούσενκο, ο οποίος ήταν υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025, επίσης υποβλήθηκε σε έρευνα, σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent.

«Όλοι όσοι δημιούργησαν σχέδια πρέπει να λάβουν μια σαφή διαδικαστική απάντηση. Πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις. Και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να συνεργαστούν με το NABU, μαζί με τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Μια έρευνα 15 μηνών και 1.000 ώρες υποκλοπών οδήγησαν σε 70 επιδρομές, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, ο οποίος είχε διατελέσει προηγουμένως υπουργός Ενέργειας, αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του. Δεν διευκρίνισε εάν αυτό σχετίζεται με την έρευνα του ΕΓΚΔ.

Η φωνή του Γκαλουτσένκο καταγράφηκε σε μια ηχογραφημένη συνομιλία με ορισμένους από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκαλουτσένκο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, όπως επισημαινει το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ΕΓΚΔ, μια ανεξάρτητη υπηρεσία επιβολής του νόμου, κοινοποίησε σήμερα την έρευνα, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για ακόμη έναν χειμώνα εκτεταμένων διακοπών ρεύματος. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία.

Το ΕΓΚΔ ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε 15 μήνες και ότι διεξήγαγε περισσότερες από 70 έρευνες σε όλη τη χώρα.

