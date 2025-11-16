Σκιά τουρκικών μαχητικών πάνω από την Κύπρο: Καταγγελίες για παραβίαση FIR

Η ατμόσφαιρα στην Κύπρο φορτίστηκε εκ νέου το πρωί της Κυριακής, όταν τέσσερα τουρκικά F-16 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, τα αεροσκάφη συμμετείχαν στην στρατιωτική παρέλαση που οργανώθηκε στα κατεχόμενα, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Λίγο αργότερα, δύο ακόμη μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές διελεύσεις πάνω από τη Νεκρή Ζώνη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες και αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ενισχύοντας την εικόνα μιας προκλητικής επίδειξης ισχύος.

Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική πίεσης της Άγκυρας, με στόχο να υπογραμμίσει την παρουσία της στην περιοχή. Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά κατέγραψαν τις παραβιάσεις και ενημέρωσαν άμεσα το ελληνικό στρατιωτικό δίκτυο για συντονισμό ενεργειών.