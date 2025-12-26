Σκηνές χάους στην Ιαπωνία: Κόλαση φωτιάς σε καραμπόλα 50 αυτοκινήτων

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στην Ιαπωνία, με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες, υπό συνθήκες σφοδρής χιονόπτωσης που φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στο συμβάν.
Το βράδυ της Παρασκευής (26/12), περίπου 50 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στον Kanetsu Expressway, προκαλώντας σκηνές χάους. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ισχυρή έκρηξη και εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς, με οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η έντονη χιονόπτωση περιόρισε δραστικά την ορατότητα και μετέτρεψε το οδόστρωμα σε ιδιαίτερα επικίνδυνο, οδηγώντας στην αλυσιδωτή σύγκρουση. Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων.
Η Καραμπόλα περίπου 50 οχημάτων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης στον Kanetsu Expressway, με έναν νεκρό και τουλάχιστον 26 τραυματίεςτέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
