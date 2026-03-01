Σκηνές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Το Ιράν χτυπά Ισραήλ, αμερικανικές βάσεις και φιλικές τους χώρες

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Είκοσι επτά» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.

Ντουμπάι: Πανικός στο αεροδρόμιο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, όταν επιβάτες άρχισαν να εκκενώνουν άρον-άρον τον χώρο έπειτα από αναφορές για ιρανική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη έπληξε ταξιδιωτικούς κόμβους σε χώρες του Κόλπου που θεωρούνται φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Δραματικές εικόνες δείχνουν επιβάτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από διάδρομο καλυμμένο με καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me. pic.twitter.com/zibMPKHgJi — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 28, 2026