Σκληρή γραμμή από τη Γαλλία για τον ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ: Απαγόρευση εισόδου στη χώρα

Η Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο σε γαλλικό έδαφος στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό το Σάββατο.
Ο Γάλλος υπουργός εξειδίκευσε λέγοντας ότι η απόφαση αυτή αντανακλά την οργή για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα, με τους συμμετέχοντες στην αποστολή να καταγγέλλουν βασανιστήρια και βιασμούς στα χέρια των ισραηλινών αρχών.
«Από σήμερα, ο Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ απαγορεύεται να εισέλθει στο γαλλικό έδαφος», έγραψε ο Μπαρό στο X. «Όπως και ο Ιταλός ομόλογός μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει επίσης κυρώσεις κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ», πρόσθεσε.
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες εκτός φυλακής - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις
- Κάποιος στο Reddit είπε κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ για το Παγκράτι
- Στο Χ του Νάιτζελ Χέηζ Ντέιβις συμβαίνει μια επική οπαδική καζούρα
- Έξαλλος ο Τσιμιτσέλης: «Άλλη ερώτηση, αλλιώς έφυγα» - Η ατάκα φωτιά για τον Ουγγαρέζο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.