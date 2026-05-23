Σκληρή γραμμή από τη Γαλλία για τον ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ: Απαγόρευση εισόδου στη χώρα

Η Γαλλία αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο σε γαλλικό έδαφος στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό το Σάββατο.

Ο Γάλλος υπουργός εξειδίκευσε λέγοντας ότι η απόφαση αυτή αντανακλά την οργή για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα, με τους συμμετέχοντες στην αποστολή να καταγγέλλουν βασανιστήρια και βιασμούς στα χέρια των ισραηλινών αρχών.

«Από σήμερα, ο Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ απαγορεύεται να εισέλθει στο γαλλικό έδαφος», έγραψε ο Μπαρό στο X. «Όπως και ο Ιταλός ομόλογός μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει επίσης κυρώσεις κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ», πρόσθεσε.