Σκωτία: Λεωφορείο έπεσε σε κτίριο στη Γλασκώβη - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Ατύχημα με λεωφορείο καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στη Σκωτία και πιο συγκεκριμένα στη Γλασκώβη, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Ο οδηγός του λεωφορείου έπεσε σε κτίριο και ειδικότερα, κοκτέιλ μπαρ, στο κέντρο της Γλασκώβης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη, ενώ από το συμβάν δεν έχει προκύψει τραυματισμός πεζού.

A bus driver is in hospital after crashing into a building and traffic lights on George Square in Glasgow. https://t.co/5QA7qysFgH pic.twitter.com/cAetDDLtAz — STV News (@STVNews) October 3, 2025

Κατά τη σύγκρουση με το κτίριο στη Σκωτία, ο οδηγός του λεωφορείου «έριξε» δύο φανάρια κυκλοφορίας, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες την ώρα που οι Αρχές έκλεισαν τον δρόμο.

Με πληροφορίες από STV News