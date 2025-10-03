Σκωτία: Λεωφορείο έπεσε σε κτίριο στη Γλασκώβη - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Ατύχημα με λεωφορείο καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στη Σκωτία και πιο συγκεκριμένα στη Γλασκώβη, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος.
Ο οδηγός του λεωφορείου έπεσε σε κτίριο και ειδικότερα, κοκτέιλ μπαρ, στο κέντρο της Γλασκώβης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη, ενώ από το συμβάν δεν έχει προκύψει τραυματισμός πεζού.
Κατά τη σύγκρουση με το κτίριο στη Σκωτία, ο οδηγός του λεωφορείου «έριξε» δύο φανάρια κυκλοφορίας, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες την ώρα που οι Αρχές έκλεισαν τον δρόμο.
Με πληροφορίες από STV News
