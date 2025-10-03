Μενού

Σκωτία: Λεωφορείο έπεσε σε κτίριο στη Γλασκώβη - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Από το συμβάν στη Σκωτία, δεν έχει προκύψει τραυματισμός πεζού.

Τροχαίο με λεωφορείο στη Σκωτία
Τροχαίο με λεωφορείο στη Σκωτία | Twitter - @STV News
Ατύχημα με λεωφορείο καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) στη Σκωτία και πιο συγκεκριμένα στη Γλασκώβη, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Ο οδηγός του λεωφορείου έπεσε σε κτίριο και ειδικότερα, κοκτέιλ μπαρ, στο κέντρο της Γλασκώβης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη, ενώ από το συμβάν δεν έχει προκύψει τραυματισμός πεζού.

Κατά τη σύγκρουση με το κτίριο στη Σκωτία, ο οδηγός του λεωφορείου «έριξε» δύο φανάρια κυκλοφορίας, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες την ώρα που οι Αρχές έκλεισαν τον δρόμο.

Με πληροφορίες από STV News

