Τοσιάκι Φουσίμι: Σκοτώθηκε σε αγώνα ο ασημένιος Ολυμπιονίκης της Αθήνας το 2004

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο παγκόσμιος αθλητισμός μετά τον τραγικό θάνατο του 50χρονου Ιάπωνα ποδηλάτη Τοσιάκι Φουσίμι, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό δυστύχημα κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στην Ιαπωνία.

Το μοιραίο περιστατικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Metro, συνέβη το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο Φουσίμι συμμετείχε στο τουρνουά ποδηλασίας πίστας Matsusaka Keirin, όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει μια σύγκρουση αναβατών που προπορεύονταν, προσέκρουσε βίαια στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, ο ασημένιος Ολυμπιονίκης διακρίνεται να αλλάζει απότομα πορεία κατευθυνόμενος προς το φράγμα, προκειμένου να μην πέσει πάνω στους συναθλητές του που είχαν βρεθεί στο έδαφος.

Η σφοδρή πρόσκρουση του προκάλεσε βαρύτατα τραύματα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εφημερίδες Metro και The Independent, ο 50χρονος αθλητής υπέστη κατάγματα στο κρανίο και στους αυχενικούς σπονδύλους. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Φουσίμι υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου, στις 10:15 π.μ. (τοπική ώρα), όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τοσιάκι Φουσίμι είχε γράψει τη δική του ιστορία στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Εκεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, κατέκτησε το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο στο ομαδικό σπριντ, αγωνιζόμενος στο πλευρό των Τομοχίρο Ναγκατσούκα και Μασάκι Ινούε.

Ο ξαφνικός χαμός του προκάλεσε κύμα συγκίνησης. Μιλώντας στην The Independent, ο πρόεδρος της Ιαπωνικής Ένωσης Κεϊρίν (JKA), Χιρόσι Κίντο, δήλωσε συντετριμμένος: «Είναι πραγματικά σπαρακτικό το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Θα επιβεβαιώσουμε εκ νέου τα μέτρα ασφαλείας μας και θα διασφαλίσουμε πλήρως δίκαιους και ασφαλείς αγώνες».

Τον δικό του συγκινητικό φόρο τιμής απέτισε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο συνταξιούχος επαγγελματίας ποδηλάτης από τη Μαλαισία, Τζοσάια Νγκ Ον Λαμ.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη ο Φουσίμι Σαν», έγραψε ο Λαμ στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Ο Τοσιάκι Φουσίμι δεν ήταν απλώς ένας αγωνιζόμενος. Ήταν ένας από τους καλύτερους αναβάτες keirin που έχει βγάλει ποτέ η Ιαπωνία. Νικητής Γκραν Πρι. Ασημένιος Ολυμπιονίκης. Ένας πραγματικός επαγγελματίας στην πίστα».

Εξυμνώντας το ήθος του εκλιπόντος, ο Λαμ κατέληξε: «Αγωνιζόμασταν ο ένας εναντίον του άλλου για χρόνια. Αυτού του είδους η αντιπαλότητα χτίζει έναν σεβασμό που δεν ξεθωριάζει. Είμαι συντετριμμένος που άκουσα ότι έχασε τη ζωή του κάνοντας αυτό που αγαπούσε. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του και ολόκληρη την κοινότητα keirin στην Ιαπωνία. Αναπαύσου εν ειρήνη, πρωταθλητή».