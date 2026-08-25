Σλιμάν Μανσούρ: Πέθανε ο επιδραστικός Παλαιστίνιος εικαστικός - Το έργο που αφήνει πίσω

Ο ζωγράφος, γλύπτης, καρτουνίστας και συγγραφέας Σλιμάν Μανσούρ, ένας από τους επιφανέστερους Παλαιστίνιους καλλιτέχνες, πέθανε χθες σε ηλικία 79 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο καλλιτέχνης, τα έργα του οποίου αποπνέουν τις παλαστινιακές παραδόσεις και τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού υπό την ισραηλινή κατοχή, πέθανε στο σπίτι του στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, γράφει το ΑΜΠΕ.

«Γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο. Με την καρδιά σφιγμένη από ανείπωτη θλίψη, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας έφυγε από αυτόν τον κόσμο», δηλώνει η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

Σλιμάν Μανσούρ - «Μια ζωή γεμάτη ομορφιά και μνήμη»

«Για τον κόσμο, αφήνει πίσω του μια ζωή γεμάτη ομορφιά και μνήμη, καθώς και μια κληρονομιά που θα διαιωνίζεται μέσα από όλους τους ανθρώπους που σημάδεψε την ύπαρξή τους. Οσο για μας, χάσαμε έναν πατέρα που ήταν για μας η πηγή της αγάπης, της δύναμης και το καταφύγιό μας».

Ο Σλιμάν Μανσούρ γεννήθηκε στο Μπιρζέιτ, βόρεια της Ραμάλα το 1947, έναν χρόνο μετά την έναρξη της μαζικής εθνιοκάθαρσης των παλαιστινίων από το Ισραήλ. Σπούδασε Καλές Τέχνες και Σχέδιο στην Ιερουσαλήμ.

Το παλαιστινιακό Υπουργείο Πολιτισμού τιμά τον καλλιτέχνη, «έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της σύγχρονης εικαστικής παλαιστινιακής τέχνης, η καριέρα του οποίου, απλωμένη σε πολλές δεκαετίες, αποτελεί τμήμα της παλαιστινιακής εικαστικής και εθνικής μνήμης».

Το Υπουργείο μνημονεύει το πιο γνωστό έργο του, «Η καμήλα των δεινών», (1973), το οποίο απεικονίζει έναν ηλικιωμένο Παλαιστίνιο να κουβαλά στην πλάτη του την πόλη της Ιερουσαλήμ και το χαρακτηρίζει «εθνικό και καλλιτεχνικό σύμβολο».

Το έργο του Σλιμάν Μανσούρ αποτελεί «μάρτυρα της παλαιστινιακής ιστορίας και θεματοφύλακα της παλαιστινιακής ταυτότητας».

Θρηνώντας μια «τεράστια απώλεια», η γκαλερί Zawyeh της Ραμάλα αποχαιρετά μια «σημαντική μορφή της τέχνης», η οποία «μέσα από το έργο της διερεύνησε τα θέματα του εκτοπισμού, της ψυχικής δύναμης, της αντίστασης και του άρρηκτου δεσμού των Παλαιστίνιων με την πατρίδα τους».

Ο Σλιμάν Μανσούρ τιμήθηκε με πλήθος βραβείων, ανάμεσά τους το βραβείο Unesco-Sharjah για τον αραβικό πολιτισμό το 2019.