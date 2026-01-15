«Σοβαρή ανησυχία» Ρωσίας για την αποστολή επιπλέον νατοϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία

«Σοβαρή ανησυχία» εκφράζει η Ρωσία αναφορικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου πως θα το νησί της Αρκτικής θα γίνει δικό του, «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

«Αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί την στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σημειώνεται πως οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, στην οποία υπάγεται το αρχιπέλαγος, και της Γροιλανδίας μετέβησαν στον Λευκό Οίκο όπου είχαν συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό τους και τον αντιπρόεδρο για να συζητήσουν για το μέλλον του νησιού.

Από τη συνάντηση δεν προέκυψε κάποιο αποτέλεσμα, όμως.

Ο Δανός ΥΠΕΞ τόνισε πως δεν άλλαξε η «θεμελιώδης διαφωνία» και, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει η στάση των ΗΠΑ.