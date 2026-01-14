Η Δανία ενισχύει την στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία

Σε ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της στη Γροιλανδία προχωρά η Δανία.

Η Δανία θα «ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στη Γροιλανδία» και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Δανός υπουργός Άμυνας αντιδρώντας στις αμερικανικές επικρίσεις.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη στρατιωτική παρουσία μας στη Γροιλανδία, αλλά θα επιμείνουμε επίσης στους κόλπους του ΝΑΤΟ για περισσότερα γυμνάσια και μια αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική» έγραψε ο Τρουλς Λουντ Πόουλσεν σε ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η είδηση έρχεται μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ Γροιλανδών, Δανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο Λευκό Οίκο για το μέλλον του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά, όμως, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ.