Σοβαρή προειδοποίηση από ΠΟΥ: Ένας στους εκατό ανθρώπους οδηγούνται στην αυτοκτονία

Η αυτοκτονία ευθύνεται για έναν στους εκατό θανάτους παγκοσμίως, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ανεπαρκή πρόοδο στην αντιμετώπιση μιας από τις κύριες αιτίες θανάτου στους νέους.

«Περίπου 727.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτοκτονία μόνο το 2021», δήλωσε η Ντέβορα Κέστελ, επικεφαλής του τμήματος ψυχικής υγείας του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του ΠΟΥ, η αυτοκτονία αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες θανάτου στους νέους, ανεξαρτήτως χώρας ή κοινωνικοοικονομικού πλαισίου.

Παρά τις παγκόσμιες προσπάθειες, η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 2015, ο οποίος προβλέπει μείωση των ποσοστών αυτοκτονίας κατά ένα τρίτο έως το 2030.

«Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, η μείωση θα φτάσει μόλις στο 12%» μέσα σε πέντε χρόνια, προειδοποίησε η Κέστελ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό αυτοκτονιών μειώθηκε κατά 35% από το 2000 έως το 2021, παραμένοντας σταθερό κατά την πανδημία COVID-19, παρά την αύξηση των παραγόντων κινδύνου, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Το 73% των αυτοκτονιών καταγράφεται σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, όπου κατοικεί η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Αν και οι χώρες υψηλού εισοδήματος εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών, οι συγκρίσεις είναι δύσκολες λόγω της πιο ανεπτυγμένης καταγραφής στατιστικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες, όπως διευκρινίζει ο ΠΟΥ.

Η αυτοκτονία παραμένει μια τραγική συνέπεια ορισμένων ψυχικών διαταραχών, τονίζει ο οργανισμός.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως υποφέρουν από τέτοιες διαταραχές, με πιο συχνές το άγχος και την κατάθλιψη, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Ο ΠΟΥ εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την ψυχική υγεία των νέων, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα κατά την πανδημία και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις δημόσιας υγείας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

