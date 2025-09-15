Σοκ στη Βρετανία: Νεαρή κατήγγειλε βιασμό με ρατσιστικά κίνητρα

Σοκάρει η καταγγελία για βιασμό νεαρής Σιχ στη Βρετανία με ρατσιστικά κίνητρα, με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση ως έγκλημα μίσους με φυλετικό κίνητρο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μίια νεαρή γυναίκα Σιχ, βρετανικής καταγωγής, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στο Όλντμπουρι, στα Δυτικά Μίτλαντς, το πρωί της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι δράστες εκστόμισαν ρατσιστικές ύβρεις, λέγοντάς της ότι «δεν ανήκεις σε αυτή τη χώρα» και ότι «πρέπει να φύγεις».

Η επίθεση αποδίδεται σε δύο λευκούς άνδρες, για τους οποίους υπάρχουν περιγραφές μαρτύρων. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και παραμένει υπό κράτηση με την κατηγορία του βιασμού, ενώ ο δεύτερος αναζητείται. Η γυναίκα λαμβάνει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ η τοπική κοινότητα είναι σοκαρισμένη.

Χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες πιστοί και μέλη της κοινότητας Σιχ συγκεντρώθηκαν σε διαμαρτυρία αλληλεγγύης: προσευχήθηκαν έξω από το Guru Nanak Gurdwara στο Smethwick και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το σημείο της επίθεσης στην Tame Road, ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης και άμεση πρόοδο στην έρευνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκαλύπτει τον συνδυασμό σεξουαλικής βίας και φυλετικού μίσους. Πολιτικοί και εκπρόσωποι φορέων ζητούν αποτελεσματική διερεύνηση και ισχυρότερα μέτρα πρόληψης, ενώ το περιστατικό τροφοδοτεί την ευρύτερη ανησυχία για τα εγκλήματα μίσους στη Βρετανία και την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.