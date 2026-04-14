Σοκ στην Ισλανδία: Πιλότος γιόρτασε τη σύνταξή του με... βουτιά 100 μέτρων πάνω από σπίτια

Ένα ασυνήθιστο και άκρως ριψοκίνδυνο περιστατικό αναστάτωσε την Ισλανδία, όταν ένας βετεράνος πιλότος της Icelandair αποφάσισε να γιορτάσει το τέλος της καριέρας του με μια πτήση σε επικίνδυνα χαμηλό υψόμετρο, πάνω από κατοικημένη περιοχή.

Το περασμένο Σάββατο(11/4), εκτελώντας το δρομολόγιο Φρανκφούρτη - Ισλανδία, ο πιλότος πραγματοποιούσε την τελευταία του εμπορική πτήση έπειτα από 40 χρόνια υπηρεσίας.

Θέλοντας να αποχαιρετήσει τους αιθέρες, κατέβασε το τεράστιο Boeing 757 στα μόλις 100 μέτρα, πετώντας πάνω από το Βεστμαναέγιαρ, ένα μικρό ηφαιστειακό αρχιπέλαγος. Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κέφλαβικ.

Οι κάτοικοι του νησιού παρακολούθησαν έντρομοι το επιβατικό αεροπλάνο να περνά κυριολεκτικά πάνω από τις στέγες των σπιτιών τους.

Όπως ανέφεραν,ένιωσαν έντονες δονήσεις και εκκωφαντικό θόρυβο, πολλοί πανικοβλήθηκαν, πιστεύοντας ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να συντριβεί.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου επιβεβαιώνουν το σοκαριστικά χαμηλό ύψος της πτήσης.

Οι ίδιοι οι επιβάτες της πτήσης βίωσαν επίσης έκπληξη, με την εταιρεία να εξετάζει το ενδεχόμενο να είχαν ενημερωθεί από τα μεγάφωνα λίγο πριν τον ελιγμό, κάτι που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Icelandair δεν άφησε το περιστατικό ατιμώρητο, καταθέτοντας επίσημη καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του έμπειρου πιλότου.

Η επικεφαλής πτητικής λειτουργίας της εταιρείας, Λίντα Γκουναρσντοτίρ, ξεκαθάρισε πως ο ελιγμός έγινε εντελώς αυθαίρετα, χωρίς την έγκριση ή τη γνώση της εταιρείας. Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Στον τομέα των αερομεταφορών, όλα είναι πολύ αυστηρά όσον αφορά τις διαδικασίες. Αυτό που συνέβη δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα εξετάσουμε».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι αντίστοιχες, ανεπίσημες «πτήσεις αποχαιρετισμού» έχουν σημειωθεί σποραδικά στο παρελθόν από άλλους πιλότους, τονίζοντας ωστόσο κατηγορηματικά πως δεν αποτελούν συνήθη πρακτική και σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν πάρει την έγκριση της αεροπορικής εταιρείας.

