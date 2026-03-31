Σοκ στην Ιταλία: Άνοιξαν τον τάφο δολοφονημένου μοντέλου και της έκλεψαν το κρανίο

Ένα τόσο αποτρόπαιο όσο και ανεξήγητο συμβάν στην Ιταλία, ακολούθησε την υπόθεση γυναικοκτονίας του 29χρονου μοντέλου Πάμελα Τζενίνι, η οποία είχε βρεθεί νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μιλάνο, τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστοι φέρεται να βεβήλωσαν το οστεοφυλάκιό της, ανοίγοντάς το και αφαιρώντας από τα λείψανα το κρανίο της, περίπου πέντε μήνες μετά τον θάνατό της.

🔵#Milano Femmicidio in zona Gorla. Una donna di 29 anni è stata accoltellata sul terrazzo dal compagno di 52 anni che poi ha tentato il suicidio. Ad allertare la polizia l’ex fidanzato chiamato dalla vittima e i vicini che hanno assistito alla scena. pic.twitter.com/Mr4WncKYp4 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 15, 2025

Η μακάβρια διαπίστωση έγινε τη Δευτέρα (30/3), όταν εργαζόμενοι του κοιμητηρίου εντόπισαν την παραβίαση και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Ιταλία: Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται τρία έως τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο της πράξης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις κατηγορίες να αφορούν βεβήλωση νεκρού και κλοπή μέρους σορού, αδικήματα που επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και επτά έτη, βάσει της ιταλικής νομοθεσίας.

Η 29χρονη είχε δεχθεί περισσότερες από 24 μαχαιριές, με βασικό κατηγορούμενο τον 52χρονο πρώην σύντροφό της, τον επιχειρηματία Gianluca Soncin.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ο κατηγορούμενος φέρεται να την παρενοχλούσε συστηματικά και να επιχειρούσε να την πιέσει για επανασύνδεση μετά τον χωρισμό τους. Εκτιμάται ότι εισήλθε στο σπίτι της χρησιμοποιώντας κλειδιά που διατηρούσε.

Λίγο πριν από την επίθεση, η γυναίκα είχε εκφράσει τον φόβο της για τη συμπεριφορά του σε φίλη της μέσω μηνύματος, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι την άκουσαν να καλεί σε βοήθεια.

Μετά την επίθεση, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, τραυματίζοντας τον λαιμό του, χωρίς να τα καταφέρει. Παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παρακολούθηση.