Σοκ στην Πενσυλβάνια: 29χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του – Η επίθεση καταγράφηκε σε κάμερα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσυλβάνια η υπόθεση του θανάτου μιας 53χρονης γυναίκας, με τον 29χρονο γιο της να κατηγορείται ότι της επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα και την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που υπήρχε έξω από το σπίτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο σπίτι της 53χρονης Κρίστιν Χάμιλτον, στο Σιούικλι Τάουνσιπ της κομητείας Γουέστμορλαντ. Λίγο πριν τις 09:00, η κόρη της γυναίκας φέρεται να την εντόπισε νεκρή έξω από την κατοικία και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Η κάμερα κατέγραψε τη φονική επίθεση

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το υλικό από την κάμερα ασφαλείας στην πρόσοψη του σπιτιού και ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο τον 29χρονο γιο της, Γιάκομπ Κόρμπερ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τη μητέρα του με τα χέρια και τα πόδια του, αλλά και με αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 53χρονη είχε μόλις βγει από το ντους και φορούσε μόνο μια πετσέτα όταν ο γιος της έφτασε στην κατοικία. Λίγο αργότερα φέρεται να ξεκίνησε η επίθεση, η οποία συνεχίστηκε για περισσότερο από μία ώρα.

Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα φρικιαστικό, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα δεχόταν χτυπήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο δράστης δεν σταματούσε.

Μετά την επίθεση, ο 29χρονος φέρεται να άλλαξε ρούχα και να απομακρύνθηκε από το σπίτι. Οι Αρχές αναφέρουν ότι στη συνέχεια κατέφυγε σε κοντινό χωράφι, όπου και κοιμήθηκε.

Η αδελφή του, η οποία βρισκόταν στο σπίτι, ήταν εκείνη που εντόπισε τη μητέρα τους νεκρή και κάλεσε την αστυνομία. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 29χρονου.

Γονάτισε και παραδόθηκε στους αστυνομικούς

Ο Κόρμπερ εντοπίστηκε περίπου στις 17:00 της ίδιας ημέρας, σε δρόμο κοντά στην κατοικία της μητέρας του. Εκείνη την ώρα, τηλεοπτικό συνεργείο βρισκόταν στην περιοχή και μετέδιδε ζωντανά εικόνες από την επιχείρηση.

Όταν ο 29χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, φέρεται να γονάτισε και να σήκωσε τα χέρια του, παραδιδόμενος στις Αρχές χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Κατά την ανάκρισή του, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι έδειξε και σημάδια μεταμέλειας.

Σε βάρος του Γιάκομπ Κόρμπερ έχει απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία. Παραμένει κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ η προκαταρκτική ακρόασή του έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.