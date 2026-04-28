Σοκ στις πετρελαϊκές αγορές: Τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον OPEC - Γιατί θεωρείται μια νίκη του Τραμπ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη 28/4 ότι αποχωρούν από τον OPEC (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) και τον OPEC+, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters,

Η κίνηση αυτή «ερμηνεύεται» ως ένα βαρύ πλήγμα στις ομάδες εξαγωγής πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία.

Η εκπληκτική απώλεια των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του OPEC, θα μπορούσε να δημιουργήσει αταξία και να αποδυναμώσει την ομάδα, η οποία συνήθως επιδιώκει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Οι παραγωγοί του OPEC δυσκολεύονται ήδη να μεταφέρουν τις εξαγωγές τους μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός στενού σημείου μεταξύ Ιράν και Ομάν, από το οποίο διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των ιρανικών απειλών και επιθέσεων εναντίον πλοίων.

Τι σημαίνει η έξοδος των ΗΕΑΕ από τον OPEC

Ωστόσο, η έξοδος των ΗΑΕ από τον OPEC αντιπροσωπεύει μια μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, «το εκμεταλλεύονται αυτό επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή έγινε αφότου τα ΗΑΕ, ένα περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο και ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, επέκριναν τα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε την αντίδραση των Αραβικών χωρών και των χωρών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις σε μια συνεδρίαση στο Φόρουμ Επιρροών του Κόλπου τη Δευτέρα.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υποστήριξαν η μία την άλλη από άποψη υλικοτεχνικής υποστήριξης, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, νομίζω ότι η θέση τους ήταν η πιο αδύναμη ιστορικά», δήλωσε ο Gargash.

«Περιμένω αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας (του Κόλπου) και με εκπλήσσει», είπε.