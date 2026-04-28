Στενά του Ορμούζ: Γιατί ένα ρωσικό γιοτ πέρασε «ανέμελα» - Το καθεστώς για «VIPs» του Ιράν

Τη στιγμή που το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, και οι ΗΠΑ δικαιώνουν από πλευράς τους αποκλεισμό του περάσματος, ασυμφωνία προκαλεί η εικόνα ενός ρωσικού, όχι εμπορικού, αλλά πλοίου πολυτελείας, να διέρχεται από τα στενά χωρίς κανέναν πρόβλημα.

Στην εικόνα που μοιράστηκε το BBC, ένα σούπερ γιοτ που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διέσχισε τα Στενά, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό του ναυτιλιακού καναλιού.

Το πολυτελές σκάφος Nord, μήκους 142 μέτρων, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο, ένα από τα λίγα ιδιωτικά πλοία που διέσχισαν το στενό τους τελευταίους μήνες.

Στενά του Ορμούζ: Το καθεστώς των «VIPs»

Το Ιράν έχει εμπλακεί σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, καθώς η αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ συνεχίζεται.

Διαβάστε ακόμα: Ο σκιώδης «στρατηγός» του Τραμπ, Πολ Ντανς, μιλάει αποκλειστικά στο Reader

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται κανονικά μέσω του Ορμούζ.

Με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία περίπου 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Μορντάσοφ είναι ο πλουσιότερος Ρώσος υπήκοος που κατατάσσεται στη λίστα του αμερικανικού επιχειρηματικού περιοδικού Forbes.

Ο Μορντάσοφ, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με τον Πούτιν, δεν αναφέρεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του πολυτελούς σκάφους. Ωστόσο, τα αρχεία της Nord δείχνουν ότι καταχωρήθηκε σε μια εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022.

Το Nord, του οποίου η αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια, αναχώρησε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και έφτασε στο Al Mouj, μια μαρίνα στην πρωτεύουσα του Ομάν, το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Marine Traffic.

Η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του καναλιού του Κόλπου βρίσκεται σήμερα σε ένα κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων.

Η σύγκρουση έχει συμβάλει σε μια απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να ανερχόταν στα 109 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα.

Το Ιράν συνέχισε να περιορίζει τη ναυτιλία μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το υπό ρωσική σημαία Nord κατάφερε να διασχίσει το στενό, παρά το γεγονός ότι τα ιδιωτικά σκάφη απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό την πλωτή οδό από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Οι στενές σχέσεις Μόσχας - Τεχεράνης

Ενώ οι μακροπρόθεσμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν βαλτώσει , η Τεχεράνη επικεντρώθηκε αυτή την εβδομάδα στις διπλωματικές της προσπάθειες και στην ενίσχυση της σχέσης της με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν φιλοξένησε ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαιρέτισε τη «στρατηγική σχέση» τους.

Ο Πούτιν δήλωσε στον Αραγτσί ότι ο ιρανικός λαός «αγωνίζεται με θάρρος» για την κυριαρχία του απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές πιέσεις, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Αραγτσί κοινοποίησε φωτογραφίες στο X που τον δείχνουν να χαμογελά και να σφίγγει το χέρι με τον Πούτιν και του Ρώσου ομόλογού του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Έγραψε: «Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία».