Σοκ στο κέντρο της Μόσχας: Έκρηξη σε καφετέρια – Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σκηνικό απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο κέντρο της Μόσχας, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε καφετέρια που βρίσκεται στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια. Ο τραγικός απολογισμός, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών, κάνει λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις του Υπουργείου Εσωτερικών και κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τα οποία έσπευσαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι τραυματίες έχουν παραληφθεί από τα σωστικά συνεργεία και τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

There's been an explosion in Balzi Rossi restaurant in Moscow.



According to Russian Telegram channels, the restaurant was closed for an event today. It could have been closed for a Russian general's birthday celebration.

Russian media report that a lot of vehicles with black… pic.twitter.com/wkyNWNMKGt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 1, 2026