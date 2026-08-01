Σοκ στο κέντρο της Μόσχας: Έκρηξη σε καφετέρια – Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σκηνικό απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο κέντρο της Μόσχας, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε καφετέρια που βρίσκεται στην Πλατεία Κουντρίνσκαγια. Ο τραγικός απολογισμός, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών, κάνει λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις του Υπουργείου Εσωτερικών και κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τα οποία έσπευσαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
Παράλληλα, το ρωσικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι όλοι οι τραυματίες έχουν παραληφθεί από τα σωστικά συνεργεία και τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
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