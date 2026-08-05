Σοκ στο Μεξικό: Δολοφόνησαν Influencer την ώρα που έκανε live

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία influencer στο Μεξικό ονόματι Cesar Gastelum, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς την Τρίτη 4 Αυγούστου, όσο έκανε live με φίλους του, στην πόλη Κουλιακάν, στα βορειοδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Gastelum, ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok και ήταν γνωστός για τα κωμικά του βίντεο, πραγματοποιούσε live στην πλατφόρμα έξω από το εστιατόρια fastfood, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, με κεκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πλησίασαν εκείνον και την παρέα του.

Στο βίντεο της ζωντανής μετάδοσης, όπως μεταδίδει το Reuters, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φαίνεται να πυροβολεί κατευθείαν σε βάρος του Gastelum, όσο βρισκόταν πάνω στο όχημα.

Ένας αξιωματούχος ασφαλείας στην πολιτεία Σιναλόα επιβεβαίωσε τον θάνατο του influencer και δήλωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σημαντική επιχείρηση ασφαλείας.

Η δολοφονία λαμβάνει χώρα εν μέσω έξαρσης της βίας στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της Σιναλόα, η οποία αποτελεί το επίκεντρο σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων που διεκδικούν τον έλεγχο της περιοχής.