Σοκαριστικό περιστατικό σε αγώνα πυγμαχίας: Το ξύλο παίχτηκε... εκτός ρινγκ με συμμετοχή κοινού - Βίντεο

Σε έναν αγώνα πυγμαχίας αυτό που περιμένει να δει κανείς είναι αρκετό ξύλο. Ωστόσο δεν περιμένει να το δει με τη συμμετοχή του... κοινού, όπως συνέβη σε αγώνα στην Τουρκία.
Συγκεκριμένα, o αγώνας πυγμαχίας ανάμεσα στον Τούρκο Εμιρχάν Καλκάν και τον Ρώσο αντίπαλό του Σεργκέι Γκορόκοφγια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέληξε σε χάος. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου του αγώνα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο της Daily Mail, ο Τούρκος αθλητής είναι ξαπλωμένος στο ρινγκ, αφού είχε βγει νοκ-άουτ από τον Ρώσο αντίπαλό του.
Ο Σεργκέι Γκορόκοφγια και ο προπονητής του πλησιάζουν τον Εμιρχάν Καλκάν και ξεκινούν τις προκλήσεις με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι τόσο από τη ρωσική όσο και από την τουρκική ομάδα να σκαρφαλώσουν στο ρινγκ και να ξεκινήσει ένα αδιανόητο ξύλο, που συνεχίστηκε και στην υπόλοιπη αρένα με σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης.
