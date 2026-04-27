Σοκαριστικό περιστατικό σε αγώνα πυγμαχίας: Το ξύλο παίχτηκε... εκτός ρινγκ με συμμετοχή κοινού - Βίντεο

Σε έναν αγώνα πυγμαχίας αυτό που περιμένει να δει κανείς είναι αρκετό ξύλο. Ωστόσο δεν περιμένει να το δει με τη συμμετοχή του... κοινού, όπως συνέβη σε αγώνα στην Τουρκία.



Συγκεκριμένα, o αγώνας πυγμαχίας ανάμεσα στον Τούρκο Εμιρχάν Καλκάν και τον Ρώσο αντίπαλό του Σεργκέι Γκορόκοφγια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέληξε σε χάος. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου του αγώνα.



Όπως φαίνεται στο βίντεο της Daily Mail, ο Τούρκος αθλητής είναι ξαπλωμένος στο ρινγκ, αφού είχε βγει νοκ-άουτ από τον Ρώσο αντίπαλό του.

Ο Σεργκέι Γκορόκοφγια και ο προπονητής του πλησιάζουν τον Εμιρχάν Καλκάν και ξεκινούν τις προκλήσεις με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι τόσο από τη ρωσική όσο και από την τουρκική ομάδα να σκαρφαλώσουν στο ρινγκ και να ξεκινήσει ένα αδιανόητο ξύλο, που συνεχίστηκε και στην υπόλοιπη αρένα με σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης.





Πλαστικές καρέκλες πετάγονταν προς και από το ρινγκ και δεκάδες άνθρωποι έριχναν γροθιές και κλωτσιές ο ένας στον άλλο, ενώ οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τον αγώνα πριν λήξει επίσημα.



Μετά το επεισόδιο, ο Καλκάν δήλωσε: «Είμαι πολύ αναστατωμένος για ό,τι συνέβη, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας;».



Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ βίντεο της συμπλοκής κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.