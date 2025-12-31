Μενού

Σοκαριστικός τραυματισμός 63χρονου: Πήγε να βοηθήσει σε παρκάρισμα και εγκλωβίστηκε ο λαιμός του

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε. H κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή.

Ασθενοφόρο στην Κύπρο
Ασθενοφόρο στην Κύπρο | Shutterstock
Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 63χρονος στην Κύπρο, ο οποίος τραυματίστηκε χθες Τρίτη το πρωί στη Λευκωσία αναφέρει ο Φιλελεύθερος. 

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.30 π.μ. σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος στη Λευκωσία, ο 63χρονος φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει μια γυναίκα οδηγό, που προσπαθούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Στην προσπάθεια του να εισέλθει στο όχημα της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτό εκκίνησε, με αποτέλεσμα η ανοικτή πόρτα του οδηγού να κτυπήσει σε παρακείμενο όχημα και στην επιστροφή της, να εγκλωβίσει τον λαιμό του 63χρονου.

Ο 63χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και εισήχθη για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.
 

