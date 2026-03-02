Σοκάρουν οι μαρτυρίες των κατοίκων της Κύπρου: «Ο 11χρονος γιος μου με ρωτούσε αν γίνεται πόλεμος»

Στην καρδιά των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής βρίσκεται και η Κύπρος και ακούστηκαν σειρήνες στο ακρωτήρι, τη στιγμή που εκκενώνεται υποχρεωτικά όλη η περιοχή με οδηγίες του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, οι μαρτυρίες των κατοίκων σοκάρουν, από την στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, κανένα alert στο κινητό μας», δήλωσε κάτοικος στο Action24 και περιέγραψε: «Μένω πάρα πολύ κοντά στη βάση. Χθές το βράδυ κατά τις 11:59 ενώ ήμουν στο σπίτι άκουσα σειρήνες πολέμου. Που είμαι 36 ετών αυτές τις σειρήνες τις ακούω κάθε φορά που έχουμε τις επετείους εισβολής το 1974 στην Κύπρο. Δεν ξαναέτυχε να ξανακούσω για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Γινόταν πόλεμος».

«Η ανασφάλεια μου χτύπησε κόκκινο. Ο σύζυγός μου κοιμόταν. Το παιδί μου, 11 ετών, κοιμόταν. Μόλις άκουσα τις σειρήνες σηκώθηκα να τους φωνάξω, να τους ξυπνήσω. Δευτερόλεπτα άκουσα μαχητικά το ένα πίσω από το άλλο και μετά μια έκρηξη και ένα τράνταγμα στο σπίτι, σαν σεισμός.

Εσείς τι θα νιώθατε; Ότι γίνεται πόλεμος. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Δεν μας ενημέρωσαν για καταφύγια. Τα καταφύγια μας στην Κύπρο, είναι τι να σας πω...υπόγεια. Ούτε και γνωρίζουμε πού βρίσκονται.

Εμένα με κυρίευσε το άγχος και ο πανικός. Ξύπνησε ο γιος μου 11 ετών και με ρωτούσε αν γίνεται πόλεμος. Όπως ήμασταν σηκωθήκαμε φύγαμε με το αυτοκίνητο. Τρεις ώρες στο αμάξι και δεν είχαμε καμία ενημέρωση», κατέληξε η κάτοικος.

