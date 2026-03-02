Κικίλιας «85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό Κόλπο - Βρισκόμαστε σε εγρήγορση»

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και δήλωσε ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Υπουργείου είναι σε εγρήγορση για τους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επεσήμανε ότι βρίσκονται 85 Έλληνες, στον Περσικό Κόλπο, ενώ 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων είναι στην ευρύτερη περιοχή.

«Επικοινωνήσαμε με τους ναυτικούς, όλοι είναι καλά, παρόλα αυτά είναι σε μια εμπόλεμη ζώνη αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση» , διαβεβαίωσε ο Υπουργός.

Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η πληροφόρηση είναι συνεχόμενη τα τελευταία δύο 24ωρα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις αλλάζουν και έχουμε νέα, δύσκολα διαχειρίσιμα, ανά λεπτό και ανά ώρα. 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20-25% του φυσικού αερίου διακινείται από τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται η κρισιμότητα στη ναυτιλία καθώς εν μέσω μιας πολεμικής σύγκρουσης, πολύ σοβαρής, αλλάζουν τα δεδομένα και επηρεάζεται οικονομικά όλος ο πλανήτης».

«Τα τελευταία 24ωρα έχουμε πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, μεταξύ όλων των άλλων στόχων, έχουμε χτυπήματα σε τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυτικές βάσεις, σε μια υπεράκτια εγκατάσταση, έχουμε τραυματισμούς ναυτικών, έναν νεκρό, όχι σε ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία.

Τέσσερα πλοία της πρωτοπόρου ναυτιλίας έχουν χτυπηθεί επίσης. Το ένα από αυτά είναι συμφερόντων μιας ελληνικής εταιρείας, όχι με ελληνική σημαία, χωρίς τραυματισμούς ναυτικών. Η ζημιά είναι μικρή και συνεχίζει την πορεία του για να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι οι Έλληνες πολίτες, οι ταξιδιώτες. Περίπου 12.500 άνθρωποι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Φυσικά προτεραιότητα μας είναι οι ναυτικοί μας», τόνισε.

