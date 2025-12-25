Σουηδία: 2 νεκροί μετά από την επίθεση στο Μπόντεν - Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Aστυνομικοί στη Σουηδία πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα, ενώ εντόπισαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε κατοικία στην πόλη Μπόντεν, όπου είχαν μεταβεί για να ερευνήσουν καταγγελία για επίθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αρχές ενημερώθηκαν ότι άνδρας ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών είχε επιτεθεί στους ενοίκους του σπιτιού χρησιμοποιώντας κάποιο είδος όπλου. Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η πόλη Μόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.