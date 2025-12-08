Σουηδία: Αθώες οι ακτιβίστριες που έριξαν κόκκινη μπογιά σε πίνακα του Μονέ

Αθωώθηκαν οι ακτιβίστριες υπέρ του περιβάλλοντος που είχαν ρίξει μπογιά στη βιτρίνα, που προστάτευε έναν πίνακα του Κλοντ Μονέ, από το δικαστήριο της Σουηδίας, καθώς εκτιμήθηκε πως δεν είχαν πρόθεση να καταστρέψουν το έργο τέχνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου του 2023, όταν δύο νεαρές γυναίκες βούτηξαν τις παλάμες τους μέσα σε κόκκινη μπογιά προτού την απλώσουν στον πίνακα «Ο κήπος του καλλιτέχνη στο Ζιβερνί» (Le Jardin de l’artiste à Giverny- 1900), το οποίο είχε δανείσει εκείνη την εποχή το μουσείο Ορσέ του Παρισιού στο εθνικό μουσείο της Σουηδίας (Nationalmuseum) στο πλαίσιο μιας έκθεσης που ήταν αφιερωμένη στους κήπους και τη φύση.

Η οργάνωση Återställ Våtmarker είχε δηλώσει υπεύθυνη για αυτήν τη δράση και είχε προχωρήσει στην ανάρτηση βίντεο, στο οποίο οι ακτιβίστριες ακούγονταν να φωνάζουν «η κατάσταση του κλίματος είναι επείγουσα» και «η υγεία μας απειλείται».

Ευτυχώς, ο πίνακας δεν υπέστη καμία ζημιά, όπως είχε διαβεβαιώσει τότε ο διευθυντής του μουσείου Ορσέ, ενώ οι δύο νεαρές και άλλες τέσσερις ακτιβίστριες κατηγορήθηκαν εντούτοις για βανδαλισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα το δικαστήριο της Στοκχόλμης, οι ακτιβίστριες ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν πρόθεση να καταστρέψουν τον πίνακα, αλλά και πως την διαμαρτυρία τους προκάλεσε η «κλιματική κρίση».

Η επιλογή του συγκεκριμένου πίνακα, όπως είπαν, έγινε εσκεμμένα καθώς προστατευόταν από μία βιτρίνα ενώ χρησιμοποίησαν μία μπογιά που ξεβγαζόταν εύκολα.

Μετά την απολογία τους κατάφεραν να πείσουν το δικαστήριο, το οποίο απεφάνθη πως οι ακτιβίστριες δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές στο έργο, παρά το γεγονός πως μια ελάχιστη ποσότητα μπογιάς κατέληξε στο πλαίσιο.

Οι έξι κατηγορούμενες αθωώθηκαν και δεν υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση.